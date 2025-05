video suggerito

Previsioni traffico autostrade ponte del 2 giugno: i giorni e gli orari da bollino rosso Traffico intenso previsto sulle strade italiane per il Ponte del 2 giugno. Secondo Anas, i momenti più caotici saranno la serata di venerdì 30 maggio e la mattinata di sabato 31 maggio per le partenze ma soprattutto il pomeriggio di lunedì 2 giugno per i rientri.

A cura di Antonio Palma

Sarà un weekend all’insegna del traffico quello che attende gli italiani nelle prossime ore. Per il Ponte del 2 giugno infatti saranno tantissimi quelli che approfitteranno del bel tempo e della stagione primaverile con gite fuori porta o visite in città e luoghi di villeggiatura. Uno spostamento di veicoli che di fatto darà un assaggio di traffico estivo su molte arterie stradali.

I momenti più caotici saranno la serata di venerdì 30 maggio e la mattinata di sabato 31 maggio per le partenze ma soprattutto il pomeriggio di lunedì 2 giugno per i rientri, secondo le previsioni del traffico del weekend lungo del 2 giugno fornite da Anas.

Le previsioni del traffico per il ponte del 2 giugno

Secondo le previsioni del traffico di Anas per il ponte del 2 giugno, la maggiore concentrazione di veicoli e mezzi interesserà le strade verso le località di mare. In particolare le statali che portano sui litorali di Toscana e Liguria al nord e lungo le coste della Campania, Calabria e Basilicata al sud così come l’A2 Autostrada del Mediterraneo. Interessate però anche le arterie del versante jonico e adriatico. Per questo sono stati rimossi molti cantieri provvisori e aumentata e garantita la sorveglianza del personale.

Bollino rosso per i rientri di lunedì 2 giugno

La giornata più intensa per il traffico si prevede proprio lunedì 2 giugno e in particolare il pomeriggio quando chi si sposta per il giorno festivo si aggiunge a chi rientra dal weekend lungo dando vita a una giornata da bollino rosso per chi si sposta. Le arterie più coinvolte sono sempre l’Autostrada A2 del Mediterraneo, le statali 18 Tirrena Inferiore e 106 Jonica in Calabria, l’Autostrada A19 in Sicilia, la Statale 1 “Aurelia” tra Lazio, Toscana e Liguria, il Grande Raccordo Anulare nel Lazio, la Statale SS309 “Romea” e la Statale SS16 “Adriatica”.

Stop ai mezzi pesanti per il ponte della Festa della Repubblica

In vista del grande volume di traffico per il Ponte del 2 giugno, sull’intera rete stradale e autostradale la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa sia domenica 1 giugno sia lunedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Inoltre, per agevolare gli spostamenti, Anas informa che sono stati rimossi diversi cantieri importanti: in Calabria è stata riaperta la galleria Coreca sulla Strada Statale 18 ‘Tirrena Inferiore', nel comune di Amantea; in Emilia-Romagna riaperto al traffico, in entrambe le direzioni, il ponte sul Rio Torto lungo la SS 12 dell’Abetone e del Brennero a Serramazzoni in provincia di Modena; In Toscana rimosso il semaforo sulla SS223 “di Paganico” (Grosseto-Siena) a Civitella Paganico; In Basilicata è stata ripristinata la viabilità lungo la statale 18 “Tirrena Inferiore” a Maratea (PZ), in località Castrocucco.