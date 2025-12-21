Previsioni traffico autostrade Natale 2025: i giorni da bollino rosso per le vacanze invernali

È iniziato l’esodo natalizio: traffico in aumento su tutta la rete stradale e autostradale. Picchi attesi il 24, 26 e 28 dicembre, con criticità anche il 1° e 4 gennaio 2026. Attenzione a divieti mezzi pesanti e obbligo pneumatici invernali.

È ufficialmente iniziato l’esodo per le festività natalizie. Viabilità Italia segnala un sensibile aumento del traffico sull’intera rete stradale e autostradale nazionale. I primi rallentamenti si sono registrati già nel pomeriggio di venerdì 19 dicembre 2025, con progressiva intensificazione verso le principali località turistiche in vista del weekend che precede Natale. La situazione tenderà a peggiorare soprattutto il 25 e 26 dicembre.

Un ulteriore incremento dei volumi è atteso nel fine settimana successivo, in particolare domenica 28 dicembre, mentre un’altra ondata di partenze e rientri si prevede dal pomeriggio di giovedì 1° gennaio 2026, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno.

Viabilità Italia ricorda che nelle giornate festive del 25, 26 e 28 dicembre sarà in vigore il divieto di circolazione fuori dai centri urbani per i mezzi con massa superiore a 7,5 tonnellate, dalle 9:00 alle 22:00. Su molte autostrade e strade extraurbane resta obbligatorio l’uso di pneumatici invernali o la presenza a bordo di catene da neve, come previsto dal Piano Neve 2025-2026.

Le previsioni del traffico per Natale, quali saranno i giorni più ‘caldi'

Per le festività, si prevedono picchi di traffico su tutta la rete. Già venerdì 19 dicembre si sono registrati rallentamenti verso le località turistiche e i principali centri urbani.

Mercoledì 24 dicembre, Vigilia, è atteso un nuovo aumento del traffico, legato agli spostamenti brevi e agli ultimi acquisti in città. Il mattino di giovedì 25 dicembre il traffico dovrebbe risultare generalmente scorrevole, mentre venerdì 26 dicembre aumenterà sulle statali e verso le località di svago per le classiche gite fuori porta. Anche domenica 28 dicembre sarà caratterizzata da traffico intenso.

Giovedì 1° gennaio 2026, il traffico sarà moderato al mattino, con un progressivo aumento dal pomeriggio. Domenica 4 gennaio si prevede forse la giornata più critica, con bollino rosso, tendente al nero, a causa dei rientri concentrati prima dell’Epifania del 6 gennaio.

Le zone in Autostrada più trafficate a inizio 2026

L’avvio del nuovo anno metterà sotto pressione le autostrade italiane, con flussi intensi soprattutto nelle direttrici principali. Il primo picco è atteso giovedì 1° gennaio dal pomeriggio, verso grandi città e località di svago. Domenica 4 gennaio sarà la giornata più critica, con bollino rosso, tendente al nero, per i rientri prima dell’Epifania.

Tra le tratte più sensibili figurano la A1 Milano–Napoli, la A14 Adriatica, la A22 del Brennero e la A2 Autostrada del Mediterraneo, con code possibili fino a decine di chilometri nei momenti di punta. Critiche anche le interconnessioni urbane, come il Grande Raccordo Anulare di Roma, e le dorsali verso Sud e le isole. Autostrade per l’Italia e Polizia Stradale raccomandano di monitorare la situazione in tempo reale tramite app, pannelli e numeri verdi, per pianificare partenze intelligenti e ridurre i disagi.

Come informarsi sulle condizioni del traffico in tempo reale

Per affrontare al meglio le giornate di traffico intenso, è importante pianificare il viaggio e seguire costantemente gli aggiornamenti sulla viabilità.

Le informazioni più recenti sono disponibili attraverso diversi canali: C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518), Rai-Isoradio, i notiziari Onda Verde sulle frequenze Radio-Rai e il Televideo RAI.

Per monitorare la situazione sulle autostrade, il portale più affidabile resta quello di Autostrade per l’Italia, mentre per la rete gestita da ANAS è possibile utilizzare l’app “VAI” o contattare il numero unico 800.841.148. Ulteriori aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale di Aiscat.

I consigli per chi viaggia in autostrada

Chi si mette in viaggio è invitato a mantenere comportamenti prudenti e rispettosi delle norme stradali. Prima di partire, è fondamentale controllare lo stato del veicolo e degli pneumatici, la regolarità dei documenti e informarsi sulle condizioni della viabilità.

Durante la guida, occorre evitare distrazioni, in particolare l’uso del cellulare, mantenere la distanza di sicurezza, moderare la velocità e allacciare le cinture, assicurando i bambini con seggiolini o adattatori. Non assumere alcool o droghe e pianificare soste regolari di almeno 10-15 minuti ogni due ore di guida.

Per facilitare la circolazione, nelle giornate festive dalle 9:00 alle 22:00 sarà attivo il divieto di transito fuori dai centri urbani per i mezzi con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.