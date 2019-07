Le previsioni del traffico su strade e autostrade italiane per sabato 27 e domenica 28 luglio non sono delle migliori. Comincia, infatti, il grande esodo estivo verso le località di mare e vacanze con oltre 18 milioni di italiani che si metteranno in viaggio a partire da questo weekend e per tutto il mese di agosto, secondo dati di Federalberghi. Sabato e domenica saranno due giornate da bollino rosso, per cui Autostrade per l'Italia consigliano a chi ha pianificato la partenza di prestare attenzione agli aggiornamenti della circolazione in tempo reale sul proprio sito per non restare bloccati nel traffico congestionato. A peggiorare la situazione potrebbero essere le condizioni meteo: sempre nel weekend sono previsti temporali sulle regioni del Centro-Nord mentre al Sud ci sarà ancora il sole.

Previsioni traffico 27 e 28 luglio: gli orari da bollino rosso

Secondo il calendario stilato dalla polizia stradale, già dal pomeriggio di venerdì 26 luglio il bollino è rosso (traffico intenso con possibile criticità) per quanto riguarda le previsioni di traffico su strade e autostrade. Lo resterà per l’intera giornata di sabato 27 luglio e anche di domenica 28 luglio. Situazione che avrà strascichi pure su lunedì 29, dove è indicato un bollino giallo, cioè di traffico inteso, per tutta la giornata. Si ricorda che vige il divieto di circolazione per i mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate, in vigore dalle 8 alle 22 di sabato 27 luglio e dalle 7 alle 22 di domenica 28 luglio.

Esodo estivo: i giorni da bollino nero

Per quest'ultimo weekend di luglio non sono previsti giorni da bollino nero, cioè di massima criticità per quanto riguarda il traffico su strade e autostrade italiane. La situazione, secondo le previsioni del traffico, peggiorerà nei primi due weekend di agosto, e cioè sabato 3 e domenica 4 agosto e sabato 10 e domenica 11 agosto, quando l'esodo estivo entrerà nel vivo.