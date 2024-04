video suggerito

Previsioni del traffico per il ponte del 25 aprile 2024: quali sono i giorni da bollino rosso Atteso nei prossimi giorni un deciso aumento della circolazione su strade e autostrade italiane. Come di consueto, le mete più gettonate di questo Ponte, che comprende giovedì 25, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 aprile, saranno città d’arte e località balneari. Ecco le previsioni del traffico, l’elenco delle giornate da bollino rosso e le regole per una guida sicura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Atteso nei prossimi giorni un deciso aumento del traffico su strade e autostrade italiane, dove sarà implementata anche la sorveglianza e garantita la presenza costante del personale Anas.

Come di consueto, le mete più gettonate dell'imminente Ponte, che comprende giovedì 25, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 aprile saranno le grandi città d'arte e le località balneari.

In previsione di questo incremento Anas ha deciso di rimuovere 564 cantieri, il 56 % del totale, con l'obiettivo di limitare disagi alla circolazione e garantire una viabilità più fluida. Sui restanti 459 cantieri inamovibili la società ha previsto per i giorni di maggior traffico un programma di percorsi alternativi per le tratte più critiche.

Leggi anche Previsioni traffico autostrade weekend di Pasqua 2024: giornate da bollino rosso e giallo

La presenza su strada di Anas è di 250 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, più 230 unità delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h24.

Previsioni traffico: giornate da bollino rosso per il ponte del 25 aprile

Secondo quanto riferiscono le autorità competenti, i giorni da bollino rosso sulle strade italiane saranno la mattinata di domani, giovedì 25 aprile, Festa della Liberazione, per le partenze e i pomeriggi di domenica 28 aprile e di mercoledì 1° maggio, per i rientri.

I bollini del traffico per il ponte del 25 aprile-1° maggio

A livello regionale si prevedono flussi intensi verso Lazio, Campania, Liguria, Puglia, Toscana e Abruzzo. Per i rientri verso le grandi città il traffico si concentrerà lungo le maggiori direttrici a partire dal pomeriggio di domenica 28 aprile e domenica 5 maggio. Tra gli itinerari interessati: nel Lazio, il Grande Raccordo Anulare e la A91 Roma-Fiumicino; nel milanese la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga; a Torino il Raccordo Autostradale 10 Torino-Caselle e a Napoli la statale 163 Amalfitana.

Per favorire gli spostamenti, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa giovedì 25 aprile, domenica 28 aprile, mercoledì 1° maggio dalle 09.00 alle 22.00.

Anche in vista del controesodo nella giornata di domenica 5 maggio il blocco sarà in vigore dalle 09.00 alle 22.00.

Le regole per un viaggio sicuro

In vista dell’aumento dei flussi di traffico per i ponti di primavera, Anas ricorda ai suoi utenti l’importanza del comportamento corretto alla guida, nel rispetto del codice della strada. Oltre il 90% degli incidenti deriva dal comportamento del guidatore e la distrazione è uno dei principali rischi per chi guida e per gli altri. Anas, da sempre impegnata nella promozione e diffusione di una cultura della sicurezza stradale, ricorda le regole per un viaggio sicuro.

Controllare il proprio veicolo prima della partenza;

Viaggiare informati, consultando il meteo e il calendario con i giorni critici;

Non guidare mai dopo aver bevuto, né sotto l’effetto di droghe;

Indossare la cintura di sicurezza, anche nei sedili posteriori. I bambini fino a 1,50 metri di altezza devono essere assicurati con seggiolini e adattatori;

Non eccedere i limiti di velocità e mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che precede;

Viaggiare sulla corsia libera più a destra, utilizzando quella veloce solo per il sorpasso;

Fermarsi per una sosta quando si avverte stanchezza o sonno;

Prestare sempre attenzione alla guida, evitando distrazioni visive, cognitive e manuali.