Previsioni meteo weekend tra estate e temporali: il caldo avanza, ma il tempo cambierà bruscamente Le previsioni meteo del weekend. Sabato 3 maggio sarà soleggiato e molto caldo in tutta Italia, con punte fino a 31 gradi. Domenica 4 inizierà bene, ma dal pomeriggio arriveranno temporali al Nord, in estensione verso il Centro e parte del Sud entro sera.

A cura di Biagio Chiariello

Ci attende un fine settimana dai due volti: sabato sarà dominato da un clima decisamente estivo, con temperature elevate e cieli sereni su gran parte d’Italia.

Ma attenzione: domenica sera l’atmosfera cambierà radicalmente. Correnti instabili in discesa dal Nord Europa porteranno temporali anche violenti, con possibili grandinate. Sarà un assaggio d’estate… interrotto bruscamente da un’improvvisa ondata di maltempo.

Previsioni sabato 3 maggio: sole protagonista e temperature estive

Sarà una giornata all’insegna del bel tempo su tutta la Penisola. L’alta pressione garantirà cieli sereni e temperature in netta salita, con valori massimi compresi tra i 28 e i 31 gradi in molte città italiane. Il caldo si farà sentire in maniera particolare nelle pianure del Nord, sulle regioni centrali tirreniche, in Puglia e naturalmente sulle Isole Maggiori, dove l’aria sarà calda e l’atmosfera decisamente estiva.

Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito ‘iLMeteo.it', sabato offrirà condizioni ideali per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto, tra mare, escursioni o relax in città. Il sole splenderà ovunque, con solo qualche nube di passaggio sulle zone alpine, ma senza conseguenze.

Nel dettaglio regionale:

Nord Italia : giornata stabile e calda, con cieli generalmente sereni e un clima tipico da inizio estate.

: giornata stabile e calda, con cieli generalmente sereni e un clima tipico da inizio estate. Centro Italia : sole prevalente, temperature in aumento, con punte elevate nelle aree interne e lungo il versante tirrenico.

: sole prevalente, temperature in aumento, con punte elevate nelle aree interne e lungo il versante tirrenico. Sud Italia: bel tempo diffuso e termometri in salita, soprattutto in Puglia e Sicilia.

Sarà il giorno più stabile del weekend, il preludio a un improvviso cambio di rotta già a partire da domenica pomeriggio.

Meteo Domenica 4 maggio, il tempo cambia: arrivano temporali e grandine

Dopo una mattinata ancora soleggiata su gran parte del Paese, il quadro meteorologico inizierà a mutare rapidamente. Correnti fresche e instabili, in arrivo dal Nord Europa, raggiungeranno il Nord Italia già nel primo pomeriggio. Il contrasto con l’aria calda preesistente innescherà fenomeni temporaleschi anche intensi.

Le prime precipitazioni interesseranno le Alpi, ma in breve tempo i temporali si estenderanno anche alle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Si tratterà di celle temporalesche imponenti, capaci di generare colpi di vento, forti rovesci e localmente anche grandinate. Il maltempo, seppur in forma più attenuata, potrà coinvolgere entro sera anche la Liguria, la Toscana e l’alto Lazio.

Nel dettaglio:

Nord Italia : nubi in aumento già dalle prime ore del pomeriggio, con rovesci e temporali diffusi sui settori alpini e prealpini, in estensione verso le pianure.

: nubi in aumento già dalle prime ore del pomeriggio, con rovesci e temporali diffusi sui settori alpini e prealpini, in estensione verso le pianure. Centro Italia : la giornata partirà bene, con ampi spazi di sole. Ma entro la sera si prevedono peggioramenti sul versante tirrenico, specie tra Toscana e Lazio.

: la giornata partirà bene, con ampi spazi di sole. Ma entro la sera si prevedono peggioramenti sul versante tirrenico, specie tra Toscana e Lazio. Sud Italia: condizioni ancora stabili al mattino, ma con piogge sparse in arrivo entro sera su Sicilia e Calabria, a indicare l’ingresso del fronte instabile anche nelle regioni meridionali.