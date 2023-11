Previsioni meteo weekend: temporali sull’Italia, dove pioverà sabato e domenica Che tempo farà sull’Italia questo fine settimana? Le previsioni meteo di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 novembre: sarà un weekend con tanta pioggia su molte zone del Paese.

A cura di Biagio Chiariello

Questo primo weekend di novembre sarà all'insegna del maltempo: il ciclone Ciaran che sta duramente colpendo l'Europa occidentale avrà un ruolo importante anche nell'evoluzione di questi giorni del fine settimana in Italia.

Mentre i residui della perturbazione lasceranno il Sud sabato un nuovo fronte dalle caratteristiche quasi analoghe (ma meno intenso) inizierà a colpire il Nord e parte del Centro. Il tempo sarà condizionato quindi dal passaggio di veloci perturbazioni e da temperature che continuano a salire e scendere molto rapidamente.

Meteo oggi venerdì 3 novembre: allerta meteo rossa su FVGe Veneto

Per la giornata di oggi, venerdì 3 novembre, è stata disposta dalla Protezione civile l’allerta meteo rossa su Friuli Venezia Giulia e alcuni settori del Veneto. L'allerta sarà arancione per Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Liguria, Lombardia, Toscana, Campania, Molise e parte dello stesso FVG.

A causa del passaggio sulla nostra Penisola della perturbazione atlantica che ha fatto molti danni e persino vittime tra Regno Unito, Francia e Belgio, molti sindaci hanno deciso di chiudere preventivamente le scuole anche per la giornata odierna.

Meteo sabato 4 novembre: temporali a sud

La mattina di sabato comincerà con tempo buono sulle regioni del nord e del centro Italia, sebbene con nuvolosità che tornerà ad aumentare già in mattinata. Tra pomeriggio e sera anche su questa zona si affaccerà la perturbazione numero 3 di novembre, i cui effetti più intensi si faranno sentire soprattutto domenica.

Tempo molto instabile invece sin dalla mattina al Sud e in Sicilia, con rovesci e temporali associati alla perturbazione numero 2, in allontanamento nelle ore successive, verso la Grecia.

Le previsioni meteo di domenica 5 novembre: maltempo a centro Italia

Domenica 5 novembre la perturbazione si farà sentire ancora a centro-sud e le probabilità di precipitazioni, e anche di temporali, saranno alte al mattino sulle regioni centrali, ma con tendenza al miglioramento.

Nelle regioni meridionali possibili rovesci sparsi sul basso versante tirrenico, schiarite per i versanti adriatico e ionico. Nel pomeriggio il tempo tenderà a migliorare in tutto il Centro-Nord, mentre qualche pioggia isolata potrà coinvolgere la Campania e l’alta Calabria tirrenica.

Tempo incerto e a tratti piovoso anche per Sicilia e Sardegna. Venti ancora molto sostenuti con rinnovato rischio di mareggiate per la Liguria, per le regioni tirreniche e per la Sardegna. Temperature in calo.