Previsioni meteo weekend: nuova fiammate di caldo sull’Italia, temperature oltre i 30 gradi Le previsioni meteo del weekend indicano tanto sole e poche nubi sull’Italia. Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 ottobre saranno caratterizzati da cielo limpido e soprattutto temperature fuori stagione con punte anche oltre i 30 gradi.

A cura di Antonio Palma

Gli italiani si apprestano a vivere l’ennesimo fine settimana di calore estivo. Le Previsioni meteo di questo weekend segnalano che anche per le giornate di Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 ottobre non ci sarà nessun accenno di autunno sulla Penisola. Sole, cielo limpido e soprattutto temperature fuori stagione la faranno da padroni. L’anticiclone che si è imposto da diversi giorni sull’Europa meridionale, infatti, raggiungerà il suo apice proprio in questo weekend con l’alta pressione che continuerà a rafforzarsi sull’Italia, impedendo qualsiasi ingresso di aria più fresca.

Di conseguenza avremo temperature oltre la media del periodo su tutto il Paese, sia di giorno che di notte. I valori massimi si attesteranno diffusamente intorno ai 30 gradi, con punte anche superiori a questa soglia, mentre i valori minimi non scenderanno sotto i 14-15 gradi in pianura.

Previsioni meteo oggi: temperature in aumento ovunque

Per la giornata di venerdì 6 ottobre, dunque, avremo tempo diffusamente soleggiato da nord a sud, a parte qualche nuvola su settori alpini e a ridosso della dorsale appenninica in mattinata. Qualche isolata pioggia possibile sui rilievi della Calabria mentre foschia è attesa lungo le aree costiere tirreniche e in Val Padana. Temperature in aumento ovunque.

Meteo sabato 7 ottobre: sole e bel tempo sull'Italia

Le previsioni meteo del weekend indicano per sabato 7 ottobre qualche nuvola al mattino sulle regioni centrali ma in rapido dissolvimento e in un contesto di cielo limpido e sereno su gran parte dell’Italia. Nel pomeriggio, qualche annuvolamento in più atteso tra i rilievi di Campania Calabria e Sicilia, dove saranno possibili brevi rovesci nelle ore più calde della giornata.

Le previsioni meteo per domenica 8 ottobre

Le previsioni meteo di domenica 8 ottobre indicano ancora caldo, cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese e per tutto il giorno. Qualche nube in più nuovamente solo tra Sicilia e Calabria dove saranno possibili isolate piogge. Domenica ancora temperature intorno ai 30 gradi anche se l’aria sarà meno ferma e l’umidità atmosferica tenderà a scendere.