Previsioni meteo, weekend di bel tempo, poi attesa ondata di gelo: quando arriverà il freddo

L’ultimo weekend del 2025, dopo un Natale con brutto tempo su gran parte dell’Italia, sarà di bel tempo prevalente lungo lo stivale, ma poi nei prossimi giorni potrebbe di nuovo cambiare tutto, con un’ondata di gelo che dovrebbe raggiungere la penisola insieme a una perturbazione atlantica.

Ma andiamo con ordine: in quasi tutto il Paese il miglioramento del meteo iniziato nel giorno di Santo Stefano dovrebbe consolidarsi oggi, sabato 27 dicembre e domani, domenica 28 dicembre. Previsto già oggi tempo più stabile grazie alla circolazione di un’area anticiclonica che interessa il centro e il nord Europa e probabilmente qualche pioggia residua colpirà solo il Sud con la Sicilia orientale e anche la Sardegna.

Domani, ultima domenica dell’anno, è atteso tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l’Italia. Una fase di stabilità che dovrebbe andare avanti anche nei primi giorni della prossima settimana.

Stando però alle ultime previsioni meteo, tra la fine dell’anno e i primi giorni del 2025 le temperature potrebbe calare drasticamente con l’arrivo di una vera e propria ondata di freddo sull’Italia. Questo succederà, secondo gli esperti de ilmeteo.it, già a partire da martedì 30 dicembre quando un'imponente irruzione gelida dalla Russia investirà il Paese: atteso un drastico calo delle temperature con valori ben sotto lo zero di notte e al primo mattino, fino in pianura al Nord e nelle zone interne del Centro, inoltre l'ingresso di queste correnti fredde potrebbe portare piogge e nevicate fino a bassissima quota, specie al Centro-Sud.

Sul resto d’Italia attesa una maggior stabilità atmosferica con più sole per buona parte della prossima settimana: farà quindi più freddo di questi ultimi giorni, ma non sono attese precipitazioni.