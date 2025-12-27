Attualità
video suggerito
video suggerito

Previsioni meteo, weekend di bel tempo, poi attesa ondata di gelo: quando arriverà il freddo

Le previsioni meteo dell’ultimo weekend dell’anno: tempo stabile sull’Italia sabato 27 dicembre e domenica 28, poi però verso la fine del 2025 un’imponente irruzione gelida dalla Russia investirà il Paese.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Redazione Meteo
0 CONDIVISIONI
Immagine

L’ultimo weekend del 2025, dopo un Natale con brutto tempo su gran parte dell’Italia, sarà di bel tempo prevalente lungo lo stivale, ma poi nei prossimi giorni potrebbe di nuovo cambiare tutto, con un’ondata di gelo che dovrebbe raggiungere la penisola insieme a una perturbazione atlantica.

Ma andiamo con ordine: in quasi tutto il Paese il miglioramento del meteo iniziato nel giorno di Santo Stefano dovrebbe consolidarsi oggi, sabato 27 dicembre e domani, domenica 28 dicembre. Previsto già oggi tempo più stabile grazie alla circolazione di un’area anticiclonica che interessa il centro e il nord Europa e probabilmente qualche pioggia residua colpirà solo il Sud con la Sicilia orientale e anche la Sardegna.

Domani, ultima domenica dell’anno, è atteso tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l’Italia. Una fase di stabilità che dovrebbe andare avanti anche nei primi giorni della prossima settimana.

Leggi anche
Meteo, che tempo farà a Natale e quando arrivano neve e freddo sull'Italia: le previsioni di Giuliacci

Stando però alle ultime previsioni meteo, tra la fine dell’anno e i primi giorni del 2025 le temperature potrebbe calare drasticamente con l’arrivo di una vera e propria ondata di freddo sull’Italia. Questo succederà, secondo gli esperti de ilmeteo.it, già a partire da martedì 30 dicembre quando un'imponente irruzione gelida dalla Russia investirà il Paese: atteso un drastico calo delle temperature con valori ben sotto lo zero di notte e al primo mattino, fino in pianura al Nord e nelle zone interne del Centro, inoltre l'ingresso di queste correnti fredde potrebbe portare piogge e nevicate fino a bassissima quota, specie al Centro-Sud.

Sul resto d’Italia attesa una maggior stabilità atmosferica con più sole per buona parte della prossima settimana: farà quindi più freddo di questi ultimi giorni, ma non sono attese precipitazioni.

Attualità
Meteo
0 CONDIVISIONI
Immagine
Guerra in
Ucraina
Domenica incontro Trump-Zelensky in Florida. Mosca: "Mai così vicini ad accordo"
Cremlino: “Putin ha fatto gli auguri a Trump con un telegramma. Zelensky è pieno d'odio"
Gli auguri di Natale di Zelensky all'Ucraina: "Molti sperano che Putin muoia ma chiediamo qualcosa di più grande"
Mosca tra esplosioni e ombre: quando il caos serve al Cremlino
Il Papa chiede tregua a Natale, Zelensky: "Piano Usa non prevede che Kiev rinunci a Nato"
Quali sono i 20 punti del nuovo piano di pace tra Russia e Ucraina spiegati dal presidente Zelensky
La città ucraina dove è nato uno dei canti di Natale più celebri distrutta dalle bombe: la storia di Pokrovsk
Chi era Fanil Sarvarov, il generale russo ucciso in un attentato con autobomba a Mosca
Perché trattare con la Russia è così difficile: i no di Putin e su cosa è disposto a cedere
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views