Previsioni meteo weekend 20 e 21 agosto: dopo il maltempo torna il sole in tutta Italia L’intensa perturbazione responsabile del maltempo degli ultimi giorni infatti si allontanerà dall’Italia. Tornerà a splendere il sole, ma le temperature non saranno torride.

A cura di Redazione Meteo

Dopo una settimana caratterizzata da tempo instabile e da eventi meteo estremi che si sono abbattuti soprattutto su Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Liguria, causando vittime e ingenti danni, il fine settimana del 20 e 21 agosto sarà all'insegna del bel tempo e del sole.

L’intensa perturbazione responsabile del maltempo degli ultimi giorni infatti si allontanerà dall’Italia. I venti di Maestrale che la seguiranno tuttavia insisteranno anche nel weekend, contribuendo ad alleviare l’ondata di caldo estremo che ha interessato il Sud e le Isole.

L’inizio della prossima settimana si preannuncia anch’esso all’insegna di condizioni di tempo soleggiato e con temperature in lieve aumento.

Meteo, le previsioni per sabato 20 agosto

Domani mattina – sabato 20 agosto – nuvolosità sparsa al Sud e nelle Isole; possibili precipitazioni sull’Alto Adige, sereno o poco nuvoloso altrove. Anche nel pomeriggio non si prevedono condizioni di instabilità; qualche locale piovasco potrà formarsi solo sulle Alpi centro-orientali e il cielo diverrà parzialmente nuvoloso nelle aree interne del Centro e del Sud. Più soleggiato nelle altre zone. Temperature minime in calo al Centro-Sud; massime in rialzo al Nord, in Toscana e Lazio, in calo al meridione. Insiste il Maestrale sull'Adriatico e al Sud, ancora forte a tratti sulle Isole. Un po’ ventoso sulle Alpi.

Previsioni meteo domenica 21 agosto

Anche la giornata di domenica 21 agosto sarà all'insegna del tempo stabile e con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, al Centro, in Sardegna e in gran parte della Sicilia: al Sud e nella Sicilia orientale possibile nuvolosità irregolare, con qualche isolato e breve temporale nelle ore pomeridiane e serali tra Campania e Calabria. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Venti di Maestrale al Centro-Sud e Isole, con mari mossi.