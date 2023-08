Previsioni meteo venerdì 11 agosto, in arrivo caldo di origine africana, temperature in rialzo in tutta Italia A partire da domani temperature in aumento in tutta Italia, ma non si raggiungeranno i livelli record toccati a luglio.

A cura di Davide Falcioni

Dopo un periodo di tregua il caldo tornerà ad essere protagonista dell'estate. Nei prossimi giorni sull’Italia torneranno le tipiche condizioni della "bella stagione", associate al campo di alta pressione di matrice sub-tropicale, in risalita dall’Africa nord-occidentale verso il Mediterraneo centrale e la regione alpina. Il bel tempo è destinato ad accompagnarci a lungo e le temperature, ora vicine ai livelli medi stagionali, aumenteranno a partire dal Centro-Nord e dalla Sardegna dove, nella giornata di domenica 13 agosto, si attendono valori fino ai 33-35 gradi, mentre lo zero termico salirà fin verso i 4.500 metri. Il caldo tornerà dunque ben presto protagonista e lo rimarrà per tutta la prossima settimana, quella di Ferragosto, con il termometro che ripetutamente e diffusamente potrebbe raggiungere e superare di poco la soglia dei 35°C, senza mai arrivare ai livelli record dello scorso luglio, il più caldo della storia.

Previsioni meteo venerdì 11 agosto

Domani, venerdì 11 agosto, giornata prevalentemente serena e a tratti afosa. Nel dettaglio: cielo poco nuvoloso o velato in mattinata, sereno e caldo al pomeriggio e in serata. Temperature in leggero aumento, con massime generalmente comprese fra 27 e 32 gradi e picchi lievemente superiori sulla Sardegna. Venti per lo più deboli, salvo rinforzi da nord o nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio.

Il meteo di sabato 12 agosto

Sabato previsto soleggiamento diffuso in mattinata, sereno e caldo al pomeriggio, assenza di nubi alla sera. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Ovest-Sud-Ovest con intensità di circa 4km/h, deboli da Sud-Sud-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 11km/h, deboli da Ovest alla sera con intensità di circa 2km/h. Temperature massime di circa 32 gradi.