Previsioni meteo settimana, breve tregua dal maltempo ma una nuova perturbazione è già in arrivo Le Previsioni meteo della settimana dei principali modelli meteorologici indicano una breve tregua dal maltempo oggi per l’Italia ma con nuove perturbazioni già in agguato che porteranno di nuovo maltempo diffuso da nord a sud da mercoledì.

A cura di Antonio Palma

Sarà una settimana ancora all'insegna di tempo incerto e perturbato quella che gli italiani si apprestano a cominciare oggi lunedì 6 novembre. Le Previsioni meteo della settimana dal 6 novembre al 12 novembre dei principali modelli meteo, infatti, indicano un inizio di settimana con un breve tregua dal maltempo per l'Italia ma con nuove perturbazioni già in agguato che porteranno nuove piogge e nubifragi intensi prima al centro sud, in particolare su Sardegna, al Sud e in Sicilia, e poi su tutto il nord nella seconda parte della settimana.

Meteo, inizio settimana con tregua dalle piogge

Le previsioni meteo della settimana indicano un sostanziale miglioramento del tempo lunedì 6 novembre, dopo i nubifragi dei giorni scorsi, con venti in calo e assenza di precipitazioni di rilievo, a parte rovesci o temporali sparsi al centro. Una situazione di calma seppur in un contesto climatico piuttosto freddo e sopratutto in rapida evoluzione. Già da martedì 7 novembre, anche se in una condizione generale di tempo ancora asciutto, avremo una intensificazione delle piogge sul Lazio e al sud, in particolare con temporali che inizieranno a insistere su Campania, Molise e Puglia garganica.

Da mercoledì nuova perturbazione e piogge

Mercoledì 8 novembre un'altra perturbazione farà il suo ingresso sulla Penisola interessando Sardegna, Sicilia e gran parte delle regioni del sud, mentre al nord tempo più asciutto e soleggiato. Nel meridione avremo temporali diffusi per tutto il giorno, anche se di moderata intensità ed in attenuazione dalla sera, che daranno vita anche a un sensibile calo delle temperature. Il maltempo tornerà a farsi sentire anche al a nord giovedì 9 novembre quando una intensa perturbazione in arrivo a Nordovest porterà a un significativo aumento di nuvolosità e piogge. Attese piogge e temporali su tutto il nord e sulla Toscana, particolarmente intensi su Liguria e nord Toscana. Maltempo in estensione però anche al centro e in particolare alle regioni adriatiche e interne come Umbria e Marche.

Maltempo venerdì su tutta l'Italia

Il tempo peggiorerà ulteriormente nella giornata di venerdì 10 novembre con maltempo diffuso su tutto il nord e sulle regioni tirreniche. Rovesci e temporali intensi attesi su levante ligure, Toscana ed Emilia-Romagna. Condizioni che persisteranno anche nella giornata di sabato 11 novembre con maltempo diffuso in particolare al nord-est ed al centro-sud. Piogge e temporali potrebbero attenuarsi solo dalla domenica, prima al centro-nord e poi sul resto del Paese.