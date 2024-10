video suggerito

Previsioni meteo oggi 20 ottobre, rischio di forte maltempo: le regioni dove pioverà Il ciclone si sposta lungo la Penisola portando ancora il rischio di forte maltempo su diverse regioni del Meridione. La situazione dovrebbe cambiare da domani, ma non per tutte le regioni. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarà una chiusura di settimana sicuramente molto instabile quella che ci attende oggi, domenica 20 ottobre. L’intensa perturbazione che da giorni insiste sull’Italia, causando allagamenti ed evacuazioni da nord a sud, porterà ancora maltempo, soprattutto sulle regioni del Nord-Ovest, meridionali e sulle Isole Maggiori, con piogge che, a tratti, potrebbero risultare di carattere temporalesco, specie in Puglia, Basilicata e Calabria.

Il ciclone si sposterà più a sud, con il centro della bassa pressione posizionato intorno alla Sicilia, causando piogge intense sulle Alpi occidentali, nella Sardegna orientale, Sicilia, Calabria ionica, Basilicata e Puglia, con particolare attenzione al Metaponto e al Golfo di Taranto. Si prevedono anche venti forti e mareggiate, specialmente sulla Calabria ionica, considerata l'epicentro di questa fase di maltempo estremo.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata l'allerta arancione sulla Calabria meridionale e ionica, su buona parte dell’Emilia-Romagna, su ampi settori del Veneto e della Basilicata e sui settori sud-orientali della Lombardia.

Previsioni meteo oggi, domenica 20 ottobre

Giornata piuttosto nuvolosa su tutta Italia, con piogge al Sud, in Sicilia e Sardegna e, in forma più isolata, anche al Nord-Ovest, Emilia Romagna e versante adriatico dell’Appennino centrale. Possibili temporali in Basilicata, nell'entroterra pugliese e sul versante ionico della Calabria.

Le temperature massime aumenteranno al Nord-Est, nelle regioni centrali e in Sardegna, mentre subiranno un lieve calo nella maggior parte del Sud peninsulare. I venti saranno intensi su gran parte dei nostri mari, con Scirocco che soffierà su Ionio, Basso Tirreno, Medio e Basso Adriatico, e Tramontana su Ligure, Alto Tirreno e Sardegna.

Previsioni meteo prossima settimana: ancora maltempo al Sud

Già da domani, lunedì 21 ottobre, l'anticiclone delle Azzorre dovrebbe tornare a distendersi sull'Europa centro-occidentale, con il ritorno del sole in Italia e temperature massime fino a 22-23°C.

Situazione diversa per le regioni del Sud Italia, specialmente Sicilia, Campania e Calabria, che risentiranno ancora degli effetti del ciclone. Pertanto, al Meridione, il maltempo si protrarrà nei prossimi giorni, con previsione di nubifragi e serio rischio di allagamenti, specie sul versante ionico.