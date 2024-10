video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 20 ottobre: le regioni a rischio Prosegue la fase di maltempo intenso che ha interessato l'Italia nelle scorse ore. Per questo la Protezione Civile ha diramato anche per la giornata di domani, domenica 20 ottobre, un nuovo avviso per condizioni meteo avverse. In particolare, come riporta il bollettino del Dipartimento, è prevista allerta arancione in cinque regioni, gialla in 12.

A cura di Eleonora Panseri

Prosegue la fase di maltempo intenso che ha interessato l'Italia nelle scorse ore. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato sul proprio sito e diramato anche per la giornata di domani, domenica 20 ottobre, un nuovo avviso per condizioni meteo avverse. In particolare, è prevista allerta arancione in cinque regioni, gialla in 12.

Allerta meteo arancione in cinque regioni per domenica 20 ottobre

Domani, domenica 20 ottobre, è prevista allerta arancione (livello di moderata criticità) per rischio temporali, idraulico e idrogeologico in cinque regioni: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto. Di seguito i dettagli riportati nel bollettino della Protezione Civile:

Moderata criticità per rischio idraulico/allerta arancione:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige;

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese

Lombardia: Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Foto Dipartimento Protezione Civile.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha invece disposto per la giornata di domenica, l'allerta gialla su 13 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto. Ecco quali saranno le zone interessate:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale

Piemonte: Toce, Pianura settentrionale

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini;

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Pianura centrale, Appennino pavese, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale

Marche: Marc-2, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Piemonte: Toce, Belbo e Bormida, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Scrivia, Pianura settentrionale

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Toscana: Reno, Romagna-Toscana

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento

Meteo, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

Domani, domenica 20 ottobre, sono attese schiarite su Venezie e Toscana, con il ritorno del sole nel pomeriggio. Nel resto d’Italia invece è prevista altra giornata nuvolosa, con piogge sparse al Sud, sulle Isole Maggiori e, a carattere isolato, anche al Nordovest, in Emilia e sul versante adriatico dell’Appennino Centrale.

Potrebbero verificarsi anche piogge localmente intense, in particolare su Sardegna, Basilicata, entroterra pugliese e versante ionico della Calabria. Le temperature massime saranno in rialzo al Nordest, nelle regioni centrali e in Sardegna. Caleranno invece lievemente in gran parte del Sud Peninsulare.