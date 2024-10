video suggerito

Maltempo, oggi allerta rossa in Emilia Romagna e arancione in 7 regioni: scuole chiuse e fiumi in piena Aggiornamenti in diretta sul maltempo in Italia oggi, sabato 19 ottobre: allerta rossa in Emilia Romagna, arancione su Veneto, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Frane e allagamenti ovunque a causa delle forti piogge. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Italia flagellata dal maltempo oggi, sabato 19 ottobre. Da Nord a Sud sono in corso violenti temporali: la Protezione civile ha diramato allerta rossa sull'Emilia Romagna e arancione su altre 7 regioni, tra cui Veneto, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia e altri settori dell'Emilia Romagna. Le scuole in numerosi comuni restano chiuse, vigili del fuoco in azione per allagamenti e frane. Osservati speciali i fiumi, dopo che già ieri il Po è esondato a Torino. Decine di famiglie evacuate. Ecco, di seguito, la situazione in aggiornamento.

Allerta rossa in Emilia Romagna: famiglie evacuate per fiumi in piena

La situazione più difficile è in Emilia Romagna, dove è stata dichiarata allerta rossa per la giornata di oggi, sabato 19 ottobre. Il Centro Meteo regionale, con il suo aggiornamento delle 8, ha annunciato condizioni in peggioramento con precipitazioni in intensificazione sul mare e che nelle prossime ore si estenderanno a gran parte del territorio regionale.

Attenzione alle piene dei fiumi, in particolare del Secchia e del Reno che stanno transitando nelle sezioni di pianura con livelli superiori alla soglia arancione. L’appello è a fare attenzione a possibili rapidi innalzamenti dei corsi d’acqua, dei rii, canali e fossi. Già tre famiglie evacuate e 90 interventi dei vigili del fuoco solo nel bolognese.

In via precauzionale, chiuse le scuole nei nove comuni dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Sant’Agata sul Santerno.

Maltempo in Sicilia, nel Nisseno oltre 30 interventi vigili del fuoco

Allerta arancione, invece, in Sicilia. Oltre trenta interventi dei vigili del fuoco del comando di Caltanissetta nella notte a causa del forte temporale che si è abbattuto in provincia, con pioggia e forti raffiche di vento. Oltre al capoluogo i comuni più colpiti sono stati Gela, Sommation e Riesi.

I pompieri sono intervenuti per allagamenti di abitazioni, auto impantanate a causa del fango, rami e detriti sulle strade. Attualmente la centrale operativa dei vigili del fuoco conta un'altra ventina di interventi in attesa di essere espletati. Sempre a Caltanissetta il sindaco Walter Tesauro ha ordinato la chiusura di aree verdi, cimitero comunale e riserve. Inoltre ha invitato i cittadini a spostarsi solo se strettamente necessario.

In Piemonte frana in valle Roya ferma i treni tra Cuneo e Ventimiglia

Una frana avvenuta in territorio francese ha decretato lo stop ai treni tra Cuneo e Ventimiglia. A causa dell'esondazione del Po a Torino in via precauzionale da ieri è chiuso il ponte sul Sessera a Coggiola. Oggi secondo l’Arpa Piemonte sarà allerta gialla idrogeologica in tutta la Regione. L’allerta gialla idraulica è invece circoscritta al percorso del Belbo e del Bormida, alla zona collinare di Torino, al Pinerolese e al Biellese.