Trascinato via da un fiume d'acqua, il video dell'uomo salvato da una passante per le strade di Catania Maltempo sulla Sicilia con precipitazioni che hanno trasformato le strade di Catania in veri e propri fiumi. In un video, un uomo viene salvato dal "fiume" di acqua piovana in pieno centro cittadino.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il salvataggio davanti a La Rinascente a Catania durante l'alluvione – screen da La Siciliaweb

Un violento nubifragio ha colpito la città di Catania dopo che una linea temporalesca ha attraversato la Sicilia da ovest ad est. Per oggi, sabato 19 ottobre, è prevista infatti l'allerta arancione su tutta l'isola. I fenomeni atmosferici sono stati accompagnati anche da forti raffiche di vento e in breve in città le strade si sono trasformate in fiumi in piena con il livello dell'acqua cresciuto di alcune decine di centimetri.

In alcuni video, uno dei quali diffuso dalla testata LaSiciliaweb, si vede una persona salvata dalla corrente del "fiume" di acqua piovana nato in strada dopo il nubifragio. Ad aiutare il passante in balia dell'acqua, una persona che dal marciapiede ha attraversato la strada per dare una mano e trattenere il l'uomo in difficoltà.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania hanno già effettuato, in città e provincia, 50 interventi di soccorso a causa del maltempo. Soccorsi decine di automobilisti in difficoltà per gli allagamenti. A Misterbianco in via Pezza Mandra sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco del nucleo di Catania per mettere in salvo diverse persone rimaste intrappolate nelle vetture in panne.

A Belpasso un'altra squadra è intervenuta per soccorrere il conducente di una vettura rimasta sotto un cavalcavia allagato nei pressi della Strada statale 121. A Randazzo la squadra del locale distaccamento dei vigili del fuoco ha effettuato un intervento per sgomberare la strada da alcuni pini che si sono spezzati travolgendo così le auto parcheggiate.

Quattro voli sono stati dirottati dall'aeroporto di Catania Fontanarossa a quello di Palermo Falcone Borsellino a causa del maltempo. A Catania, il sindaco Enrico Trantino ha disposto la sospensione delle lezioni scolastiche di ogni ordine e grado nel territorio cittadino e la chiusura di parchi e giardini pubblici.

I danni alla pescheria di Catania, dalla pagina Catania nel Cuore

La situazione appare critica in tutta la città di Catania: dai balconi di alcune abitazioni, i residenti hanno ripreso il fiume d'acqua piovana che portava via le fioriere installate in piazza. In un filmato, un cittadino riprende piazza Duomo completamente sommersa dall'acqua. Danni registrati anche alla pescheria cittadina.

Legambiente Catania ha invece segnalato tramite un video la situazione in via Pardo. Secondo l'associazione, da un anno un tombino è stato cementato da ignoti. Il tombino, secondo Legambiente, non sarebbe mai stato liberato dal cemento malgrado le sollecitazioni. "Davanti a un certo numero di segnalazioni – scrive Legambiente – riguardanti un luogo così sensibile, non ci aspettavamo tale inerzia da parte degli uffici competenti".