Previsioni meteo, inizio settimana col caldo: temperature fino a 35 gradi, poi torna il maltempo

A cura di Redazione Meteo

Inizio settimana col caldo africano in Italia. Secondo le ultime previsioni meteo, domani, lunedì 11 settembre, continuerà a insistere sulla Penisola, portando le temperature su fino a 35 gradi centigradi. Ma questo assaggio d'estate non durerà molto: già a partire da mercoledì 13 settembre una perturbazione atlantica sarà responsabile del ritorno del maltempo, soprattutto al Centro Nord.

Le previsioni meteo dell'11 settembre: caldo e sole su tutta Italia

Come aveva già spiegato a Fanpage.it il colonnello Mario Giuliacci, un nucleo dell'anticiclone africano continua a insistere sull'Italia, provocando un rialzo delle temperature e bel tempo ovunque. I valori massimi al Nord si attestano tra i 28-29 gradi di Genova e Torino e i 35 di Bolzano. Al Centro le temperature massime saranno comprese fra i 27 e 32 gradi su tutte le città. Al Sud il termometro sarà su valori in linea con la media stagionale. Martedì dovrebbe essere anche la giornata più calda con massime fino a 35°C in Emilia Romagna, al Centro e su parte del Sud.

Quando torna il maltempo

Ma la fase di caldo africano non è destinata a durare. A partire da mercoledì 13 settembre una perturbazione di origine atlantica lambirà Alpi e Prealpi portando qualche veloce rovescio sparso sulle regioni settentrionali. Al Centro e al Sud, invece, non è attesa nessuna modifica meteo sostanziale ma ci sarà un lieve diminuzione della temperatura sulle regioni tirreniche. Tuttavia, la vera svolta verso un clima più autunnale ci sarà solo dal prossimo weekend, quando tra sabato 16 e domenica 17 si comincerà intravedere un più deciso affondo del flusso fresco ed instabile proveniente dall'atlantico.