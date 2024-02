Previsioni meteo domenica 18 febbraio: ancora sole e tempo primaverile, da domani finalmente pioverà Anche quella odierna sarà una giornata all’insegna del sole con temperature primaverili. Da domani fortunatamente sull’Italia torneranno le piogge, che in settimana daranno un po’ di respiro anche al sud dopo settimane di siccità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anche quella di oggi, domenica 18 febbraio, sarà una giornata all'insegna del sole su tutta Italia, con temperature decisamente superiori alla media del periodo e praticamente primaverili. Fortunatamente la situazione comincerà a cambiare a partire da domani, lunedì 19, quando l’alta pressione cederà e permetterà a una perturbazione atlantica di lambire il nostro Paese e riportare qualche precipitazione inizialmente al Nordest e sulle regioni centrali, e in seguito anche sulle regioni meridionali, già alle prese con una grave siccità.

In base alle proiezioni odierne, dopo una giornata di mercoledì 21 caratterizzata da una relativa tregua, un’altra più intensa perturbazione potrebbe investire l’Italia tra giovedì 22 e venerdì 23. Si profila dunque una fase di maltempo più deciso, anche se al momento non è possibile descriverne modalità e tempistiche.

Le previsioni meteo per oggi, domenica 18 febbraio

In mattinata un po' di nubi sulle Venezie, con la possibilità di isolate precipitazioni sulla Venezia Giulia; tempo prevalentemente sereno altrove, ma con qualche nebbia sulla Pianura Padana. Nel pomeriggio alternanza tra sole e innocui annuvolamenti al Nord; sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Temperature nel complesso stazionarie o in leggero calo, comunque superiori alla norma in tutta Italia.

Le previsioni meteo per lunedì 19 febbraio

Anche per domani tempo prevalentemente soleggiato al Nordovest, variabile nel resto d’Italia, con piogge deboli e isolate su Venezie (qui con qualche nevicata sulle zone alpine oltre 1500 metri), Marche, Abruzzo, Umbria, Basso Lazio, Campania e, in serata, anche su Molise, Puglia e Basilicata. Temperature massime in calo, specie al Centro-Nord e Sardegna.