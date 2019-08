Afa e caldo non lasciano l’Italia: le previsioni meteo per domenica 11 agosto non portano notizie positive, con il caldo che è ancora in aumento e con temperature che continueranno a salire raggiungendo massime intorno ai 40 gradi in varie zone d’Italia. Poche le precipitazioni previste, concentrate soprattutto sull’area alpina occidentale. Al di là delle temperature da record, le previsioni del servizio metereologico dell’aeronautica militare evidenziano un bel tempo su quasi tutto il Paese. Per quanto riguarda le temperature massime, il ministero della Salute ha segnalato otto città con il bollino rosso, quelle dove il caldo sarà più forte: sono Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti e Roma.

Previsioni meteo domenica 11 agosto, poche piogge

Per quanto riguarda il Nord si prevedono molte nubi su Alpi e Prealpi con rovesci e temporali sparsi e una intensificazione che arriverà nel pomeriggio sulla Valle D’Aosta e sulle aree alpine di Piemonte e Lombardia. Su tutte le altre aree del Nord ci sarà bel tempo. Al Centro e in Sardegna, invece, le condizioni saranno di tempo stabile con un cielo prevalentemente sereno. Al Sud e sulla Sicilia è previsto cielo sereno, fatta eccezione per qualche locale annuvolamento che si potrebbe verificare lungo le coste tirreniche della Calabria sia in mattinata che in tarda serata.

Meteo 11 agosto, le temperature in aumento

Le temperature continuano ad aumentare anche domenica 11 agosto: le minime, in particolare, sono previste in lieve crescita su Triveneto centrosettentrionale, Sardegna, al Sud e anche sulle regioni centrali adriatiche. Le massime, invece, dovrebbero aumentare sia sul Friuli Venezia Giulia che sulle regioni tirreniche e sulla Puglia garganica. Un lieve calo si dovrebbe registrare solamente sul Piemonte, mentre non si registrano variazioni di rilievo altrove, con temperature che, dunque, rimarranno alte praticamente in tutta Italia.