Previsioni meteo domani 2 settembre: torna il maltempo. Allerta meteo su una regione Tempo variabile secondo le previsioni per domani venerdì 2 settembre con rovesci sia al Nord che al Sud e cielo sereno sul resto d’Italia. Allerta meteo su una sola regione.

A cura di Redazione Meteo

Per domani, venerdì 2 settembre, è attesa una giornata dal tempo variabile con piogge e temporali sparsi in alcune regioni del Nord, in particolare su quelle occidentali, e su alcuni tratti meridionali come la Sicilia nord-orientale e la Puglia. Per questo la Protezione Civile ha emanato un bollettino di allerta meteo. Nel resto dell'Italia il tempo si presenterà sereno o poco nuvoloso.

Previsioni meteo 2 settembre

Nello specifico secondo le previsioni meteo è previsto per domani, venerdì 2 settembre, tempo variabile al Nord con locali piovaschi al mattino su Trentino Alto Adige, Alpi lombarde e piemontesi, mentre nel pomeriggio ci saranno brevi temporali su tutto l'arco alpino e prealpino oltre che sull'Appennino ligure ed emiliano e sulle pianure piemontesi.

Per quanto riguarda le regioni del Centro invece ci saranno nubi con qualche rovescio iniziale su Marche e Abruzzo, salvo qualche miglioramento in giornata, con possibili nuove piogge sulle aree interne appenniniche abruzzesi. Ci sarà qualche nube anche sulle aree interne del basso Lazio, con piovaschi o brevi rovesci pomeridiani su Nord Toscana. Qualche velatura sarà presente anche sulla Sardegna.

Leggi anche Allerta meteo sabato 6 agosto per temporali e maltempo: le regioni a rischio

Infine sulle regioni del Sud ci sarà nuvolosità irregolare a tratti intensa con rovesci temporaleschi in particolare sulla Puglia e sulla Calabria meridionale, mentre nel pomeriggio potrebbero verificarsi rovesci o brevi temporali sulle aree interne o appenniniche. Sulla Sicilia invece ci saranno locali piovaschi o brevi rovesci con prevalenti schiarite.

Allerta meteo su una sola regione

In base ai fenomeni meteorologici previsti nelle prossime ore, per la giornata di domani, venerdì 2 settembre 2022, la Protezione Civile ha emanato un bollettino di allerta meteo gialla, quindi di criticità ordinaria, per una sola regione: la Puglia. È qui che si abbatteranno, piogge e temporali per l'intera giornata.

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento