Previsioni meteo di oggi lunedì 4 marzo: piogge diffuse al Nord e venti a Sud e sulle isole Nella giornata di oggi, lunedì 4 marzo, continua il trend del maltempo sul Nord dell’Italia e quello delle temperature massimo in calo a Sud. Tempo in miglioramento da mercoledì 6 marzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora maltempo dopo una domenica di forti piogge su alcune regioni e precipitazioni sparse durante tutto il weekend sull'Italia. La settimana che inizia oggi lunedì 4 marzo sarà all'insegna delle piogge diffuse e delle raffiche di vento fino a 100 km orari. La prima settimana di marzo si aprirà infatti con l'intensa tempesta Fedra in transito sull'Italia con il peggioramento delle condizioni meteo nelle prossimi ore e sulle regioni peninsulari, oltre che sulla Sicilia.

Oltre alle piogge intense, da lunedì 4 aprile si attendono anche nevicate abbondanti sul settore alpino occidentale con raffiche di vento fino a 100 km orari intorno alla Sardegna e rischio mareggiate. Il lunedì il centro della depressione Fedra si porterà sul mar Tirreno tra Lazio e Sardegna per trasferirsi poi sul mar Ionio nelle prime ore di martedì

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 4 marzo

Per la giornata di oggi, lunedì 4 marzo, sono previste al Nord le ultime precipitazioni del periodo a inizio giornata e poi ci sarà un miglioramento con schiarite più ampie dal pomeriggio nelle zone alpine e sulle pianure tra Piemonte e Lombardia. Cielo nuvoloso e coperto nel resto del Paese con tempo molto instabile e piogge intermittenti, anche sotto forma di rovesci o temporali isolati.

Neve sull'Appennino e sui rilievi delle Isole intorno alle 1000-1200 metri. Temperature massime in calo al Centro-Sud e in Emilia Romagna; in lieve rialzo a Nord-Ovest. Venti burrascosi di Maestrale nelle Isole e raffiche tempestose sulla Sardegna.

Le previsioni meteo per martedì 5 marzo

Nella giornata di martedì 5 marzo a Nord-Ovest e sull'Emilia occidentale sono previste nubi in addensamento dal mattino e precipitazioni soprattutto dal pomeriggio, anche come rovesci. Quota neve in calo di sera fin verso 900-1200 metri. Condizioni importanti di variabilità nel resto del Paese: cielo irregolarmente nuvoloso, con spazi soleggiati più ampi in mattinata.

Piogge tra bassa Calabria tirrenica e nord della Sicilia, nel corso del pomeriggio anche nelle aree interne del Centro e attorno ai rilievi del Triveneto. Ulteriore peggioramento in serata al Nord-Est. Temperature massime per lo più in lieve rialzo. Venti da tesi a burrascosi di Maestrale al Sud e sulle Isole, con mari molto mossi o localmente ancora agitati.

Le previsioni meteo per la prima settimana di marzo

Stabili le condizioni al Sud e in Sicilia da mercoledì 6 marzo, ma nubi e piogge occasionali potranno investire Campania e Calabria tirrenica. Sul resto d’Italia avremo una nuvolosità irregolare e variabile, associata a locali precipitazioni e possibili episodi di instabilità. Condizioni incerte tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, limite della neve sui monti oltre i 1.00-1.400 metri. Giovedì 7 marzo ci sarà un ulteriore miglioramento del tempo con temperature in rialzo al Nord a iniziare dal Nord-Ovest, e su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna.

Nuvole, condizioni di instabilità e un calo termico interesseranno invece medio Adriatico, Sud e Sicilia con possibili rovesci o temporali più probabili tra Puglia e alto Ionio. Venerdì 8 marzo temporaneo rialzo della pressione: tempo asciutto da nord a sud con temperature in rialzo anche nelle regioni meridionali e sul medio Adriatico.

Molte schiarite, anche se non ovunque ampie, e venti in attenuazione ovunque, salvo un moderato Scirocco che soffierà sulla Sardegna.

La nuova perturbazione arriverà nel corso del fine settimana e coinvolgerà gran parte dell’Italia a iniziare da Nord-Ovest, Sardegna, settore ligure e centrale tirrenico. Domenica verranno coinvolti anche il Nord-Est e il resto del Centro-Sud. Seguiteci nei prossimi aggiornamenti meteo per conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione.