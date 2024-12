video suggerito

Previsioni meteo della settimana: prima aumento delle temperature, poi temporali e vento forte Che tempo farà la settimana prima di Natale? Le previsioni meteo indicano che la prima fase della settimana sarà caratterizzata da dominio di un robusto campo di alta pressione che assicurerà bel tempo e aumento delle temperature. Tuttavia da giovedì 19 la situazione sembra destinata a cambiare col ritorno dei temporali e del vento forte.

A cura di Biagio Chiariello

L'Italia è alla prese con una nuova perturbazione di dicembre, che ha portato maltempo e piogge al Centro-Sud, mentre al Nord si registrano freddo e nevicate. Tuttavia a partire da lunedì, si prevede una rimonta dell'alta pressione, con un ritorno a condizioni di stabilità e cieli soleggiati.

Un fase che raggiungerà il culmine intorno alla giornata di mercoledì. Tuttavia già da giovedì la situazione è destinata a peggiorare, come ha già confermato a Fanpage.it il colonnello Mario Giuliacci.

Meteo, inizio settimana con alta pressione e aumento delle temperature

Nella prima metà della prossima settimana, un robusto anticiclone dominerà il Mediterraneo e l’Italia, portando con sé aria più mite di origine atlantica. Tra lunedì 16 e mercoledì 18 dicembre, si prevedono giornate prevalentemente stabili e soleggiate, con poche nebbie, ma accompagnate da un peggioramento della qualità dell’aria.

Le temperature aumenteranno quasi ovunque, raggiungendo valori superiori alla media stagionale, con un clima particolarmente mite in montagna. Sulle Alpi occidentali, lo zero termico arriverà fino a 3400 metri.

Giovedì 19 e venerdì 20 dicembre nuovo peggioramento

Questa sorta di pausa invernale potrebbe interrompersi nella seconda metà della settimana con l’arrivo di una saccatura atlantica che, secondo i modelli meteorologici, dovrebbe raggiungere anche lo Stivale a partire da giovedì 19.

Rovesci e temporali interesseranno inizialmente le regioni del Centro-Nord, per poi estendersi al Sud venerdì, accompagnati da un calo delle temperature e da un generale rinforzo dei venti.

Natale con bel tempo, ma non mancherà la neve

Il colonnello Giuliacci evidenzia come questa fase perturbata si protrarrà fino alla Vigilia, ma "a Natale e Santo Stefano ci sarà il bel tempo complice l'Anticiclone delle Azzorre che si allunga fino all'Italia".

Giuliacci ha anche affermato che "non mancheranno le nevicate sulle Alpi Occidentali già tra oggi e domani, ma la fase più interessante sarà quella tra il 20 e il 24 dicembre, perché come abbiamo visto ci saranno due ondate di freddo in rapida successione con venti da nord ovest. Per cui avremo venerdì 20 dicembre nevicate sulle Alpi di confine, domenica 22 nevicate sulle Alpi occidentali e lunedì 23 dicembre i fiocchi arriveranno fino a quote molto base, anche 500 metri sulle Alpi e sull'Appennino centro-settentrionale, tra Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Su queste ultime due nevicherà anche alla vigilia di Natale".