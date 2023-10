Previsioni meteo della settimana: Italia divisa tra piogge e caldo, temperature intorno a 30° a Sud La fase anticiclonica che sembrava interminabile pare essere destinata a terminare: con la settimana appena cominciata assisteremo ad un cambio di scenario, ma non per tutte le regioni d’Italia. Si inizia con piogge sparse su tutta la Penisola, ma poi tra giovedì e venerdì ancora caldo al Sud e sulle Isole grazie all’effetto di venti meridionali. Nel week end arriva la nuova fase di maltempo.

A cura di Biagio Chiariello

La settimana appena cominciata porterà degli importanti cambiamenti dal punto di vista meteorologico rispetto a quanto visto nelle prime due settimane di ottobre: il passaggio di alcune perturbazioni riporteranno infatti sull’Italia le piogge e un clima certamente più consono al periodo tipicamente autunnale.

La massa d’aria più fredda, collegata ad un profondo vortice ciclonico, ha già determinato un calo termico al Centro-Nord, ma i suoi effetti si estenderanno in parte anche sulle regioni meridionali. Già in queste ore stiamo assistendo ad un rapido peggioramento a suon di rovesci.

L'instabilità si farà sentire anche con l'arrivo dei venti freschi di Bora che provocheranno non pochi contrasti con un'atmosfera ancora abbastanza calda per la metà di ottobre. In particolare venerdì richiameranno aria molto calda verso il Sud dove le temperature potranno avere una impennata verso valori da estate piena con locali punte non lontane dai 30 gradi.

L’altra perturbazione dovrebbe poi coinvolgere le regioni del Centro-Nord tra venerdì e il fine settimana con un abbassamento delle temperature che rimarranno comunque nella norma o anche leggermente sopra le medie del periodo.

Meteo, inizio settimana: torna la pioggia

Eccetto in Sicilia dove si farà sentire ancora un po’ di caldo anomalo, già da oggi lunedì 16 ottobre prevarrà la nuvolosità con piogge sparse nel corso della giornata in Sardegna, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e parte della Puglia; situazione in miglioramento domani 17 ottobre, ma con nubi in graduale aumento al Centro-Nord dove comunque non si prevedono precipitazioni rilevanti.

Temperature massime in calo, eccetto sulle Isole dove si toccheranno punte di 27-30 gradi grazie anche ai venti meridionali in rinforzo. Sulle regioni centrali adriatiche si resterà sotto i 20 gradi. Valori anche sotto i 10 gradi al Nord.

Giovedì 19 e venerdì 20: temperature intorno a 30° a Sud

La settimana proseguirà all’insegna di un flusso umido occidentale in un contesto meteo quindi di variabilità. La nuova perturbazione dovrebbe arrivare giovedì con piogge che potranno interessare principalmente il Nordest, la Lombardia e il settore intorno al Ligure fino all’alta Toscana

Al contrario il Mediterraneo centrale e le regioni del Centro-Sud saranno in condizioni anticicloniche. Qui le temperature dovrebbero aumentare per effetto di venti meridionali che soprattutto al Sud e nelle Isole riporteranno una massa d’aria decisamente calda e di stampo estivo con punte intorno ai 30 gradi.

Previsioni meteo nel week end, nuova fase di maltempo sull'Italia

Nel corso del weekend 21-22 ottobre con la formazione di una nuova depressione tra la Francia e il Regno Unito c'è il rischio di una nuova fase di maltempo per l'Italia, questa volta non solo una parte ma su tutta la Penisola.

Sicuramente dovrebbe affluire aria meno calda con un calo delle temperature che rimarranno comunque nella norma o anche leggermente sopra le medie del periodo.