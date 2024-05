video suggerito

Previsioni meteo della settimana: forte instabilità su tutta l'Italia fino a venerdì Anche la settimana che inizia oggi, lunedì 27 maggio, vedrà un quadro meteo all'insegna dell'instabilità e frequentemente del maltempo.

A cura di Redazione Meteo

Quella che inizia oggi sarà una settimana che prenderà il via all'insegna del maltempo: a causa di una perturbazione, infatti, almeno mezza Italia sarà interessata da piogge, temporali e grandine. Come spiega IlMeteo.it la ragione di questo scenario "va ricercata nel flusso umido e instabile atlantico, ancora molto basso di latitudine, che a fasi alterne provoca frequenti fasi di maltempo, seppur alternate a brevi pause di calda stabilità".

Come sarà dunque il meteo nei prossimi giorni? Salvo improvvisi cambiamenti da parte dei centri di calcolo internazionali, le prospettive per i prossimi giorni sono orientate verso un proseguimento dell'instabilità con significative oscillazioni sul fronte meteo-climatico.

Meteo inizio settimana: oggi piogge al nord, domani anche al sud

Già tra oggi, lunedì 27 maggio, e domani martedì 28, un profondo vortice ciclonico che da giorni avvolge il Regno Unito invierà un'intensa perturbazione che colpirà a suon di piogge, temporali e locali grandinate, inizialmente le regioni settentrionali e in seguito anche gran parte del comparto adriatico del Centro fino arrivando anche al sud, in particolare ai rilievi campani e al settore centro-settentrionale della Calabria. Nel contempo, assisteremo poi a un miglioramento sulle regioni del Nordovest e a un contesto meteo più stabile sul distretto tirrenico.

Mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31, sole poi nuovo maltempo al centro e nord

Mercoledì 29 sarà una giornata più stabile grazie a un timido aumento della pressione, condizione che non eviterà comunque lo sviluppo di qualche nota d'instabilità sui rilievi alpini e su molti tratti della dorsale appenninica. Si tratterà tuttavia di una breve tregua dal brutto tempo, in quanto già tra giovedì 30 e venerdì 31 maggio tornerà il maltempo nelle regioni del Nord e del Centro con piogge e temporali anche intensi. Andranno meglio le cose al Sud dove una timida presenza anticiclonica di matrice africana sarà alla base di un contesto meteo più stabile e caldo.

Previsioni meteo nel week end: situazione ancora de definire

Per finire, per quanto riguarda il primo weekend di giugno, l'evoluzione non è ancora ben definita poiché alcuni centri di calcolo internazionali vedono un possibile arrivo dell'alta pressione sull'Italia, mentre altri continuano a disegnare scenari di instabilità.