Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 27 maggio: le regioni a rischio

A cura di Davide Falcioni

Il periodo di bel tempo al nord è destinato a durare ancora poco. Dopo le ultime giornate soleggiate infatti si prospetta di nuovo una fase caratterizzata da frequenti passaggi perturbati e condizioni meteo instabili a causa della prolungata assenza di una solida struttura anticiclonica capace di garantire condizioni più stabili e in maniera più duratura. Nel corso della prossima settimana infatti l’Italia verrà interessata con buona probabilità da ondate di maltempo che determineranno altre fasi piovose soprattutto al Nord e più saltuariamente anche al Centro-Sud. La prima di queste perturbazioni raggiungerà le Alpi e il Nord-Ovest nella giornata di domani, lunedì 27 maggio, per poi attraversare il Nord-Est e il Centro-Sud peninsulare entro la fine di martedì, con gli ultimi strascichi mercoledì.

In questo contesto meteo lo Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, Lunedì 27 maggio 2024, la Protezione Civile ha diramato:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense

Meteo, le previsioni per domani, lunedì 27 maggio

Al Centro-Sud, in Emilia Romagna orientale e lungo le coste dell’alto Adriatico il tempo sarà stabile, con solo qualche annuvolamento e la possibilità di brevi rovesci nelle zone interne del Sud. Nel resto del Nord nuvolosità in aumento, con le prime piogge al mattino sulle Alpi occidentali. In giornata fenomeni in intensificazione e in estensione a Piemonte, Lombardia, ovest Emilia e Alpi orientali; possibili anche dei temporali, particolarmente intensi verso sera quando verrà coinvolto in parte anche il Veneto.