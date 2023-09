Previsioni meteo del week end: torna il caldo con l’anticiclone africano Bacco, temperature oltre i 30°C Nel weekend di sabato 2 e domenica 3 settembre nel week end torna il caldo estivo, grazie all’anticiclone Bacco che porterà bel tempo e temperature massime in aumento. Sono previsti picchi sopra i 30 gradi in alcune Regioni. Ecco tutti i dettagli.

Atteso nel weekend di sabato 2 e domenica 3 settembre un ritorno graduale dell'alta pressione su gran parte dell'Italia, con tempo tendenzialmente soleggiato e qualche instabilità è prevista sulla Liguria. Nei prossimi giorni dovrebbe infatti passare sul nostro Paese l'anticiclone africano Bacco, che porterà bel tempo e massime in aumento, con picchi che potrebbero anche superare i 30 gradi in alcune Regioni. Tornerà quindi il caldo ma non sarà afoso come quello delle scorse settimane.

Da lunedì 4 settembre le temperature subiranno un calo, seppur temporaneo, con l'arrivo di aria fresca dai Balcani, sospinta da venti nord-orientali, più intesi sulle Regioni adriatiche, sul Sud e sulla Sicilia, anche se non sono previste perturbazioni. Ecco le previsioni nel dettaglio.

Meteo sabato 2 settembre: cielo sereno al Sud, nubi sparse al Centro-Nord

La giornata di sabato 2 settembre dovrebbe essere in prevalenza soleggiata con cielo sereno al Sud e a tratti nuvoloso al Centro-Nord e al Nord Ovest, in particolare sul Piemonte e sulle Alpi occidentali, dove sono attese deboli piogge.

Temperature massime e minime in generale aumento, con valori compresi tra 26 e 31 gradi da Nord a Sud. La colonnina di mercurio potrebbe toccare i 32-33 gradi in Sardegna. Venti moderati di Scirocco in Sardegna e nel Canale di Sicilia, con mari tendenzialmente mossi.

Le previsioni meteo di domenica 3 settembre: sole e temperature in aumento in tutta Italia

Per domenica 3 settembre è attesa invece una giornata soleggiata con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutta l'Italia, ma non sono previste precipitazioni. Atteso un clima decisamente più caldo. Le temperature saliranno ancora, con valori massimi superiori alla norma, mentre quelli notturni non subiranno grosse variazioni.

In particolare, sulla Sardegna occidentale sono previsti anche i 35 gradi con venti di Scirocco. Mare Adriatico centro-meridionale e Mar Ionio mossi. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali.