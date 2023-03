Previsioni meteo, colpo di coda dell’inverno con pioggia e neve: le Regioni a rischio Piccolo colpo di coda dell’inverno prima del ritorno della primavera: secondo le previsioni meteo, oggi ci saranno piogge e neve su alcune regioni del Centro Sud e gelate al Nord. Ma già da domani torna il sole.

A cura di Redazione Meteo

La primavera si prende una pausa prima delle feste di Pasqua: secondo le previsioni meteo, oggi, martedì 28 marzo, ci sarà un colpo di coda dell'inverno, cominciato già nelle ultime ore di ieri, e che porterà pioggia, grandine e persino neve su alcune regioni, in particolare al Centro Sud.

Questa situazione sarà determinata dal passaggio di un ciclone alimentato da aria artica, che si andrà a scontrare con l'aria calda contenuta nell'alta pressione che sta interessando il nostro Paesen da qualche giorno. Ma durerà poco: già a partire da domani, mercoledì 29 marzo, tornerà il sole.

Pioggia e neve: quali sono le Regioni a rischio

L'atmosfera, dunque, è diventata sempre più instabile a partire dalle ultime ore, per questo potrebbero verificarsi ancora rovesci improvvisi e temporali che potranno colpire le regioni centrali e meridionali, in particolar modo Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata. Attenzione al forte vento in arrivo dal Nord, con raffiche fino a 100 km/h e conseguenti mareggiate intense lungo le coste esposte alle correnti. Soleggiate, invece, le regioni settentrionali.

L’aria fredda in quota permetterà alla neve di scendere a quote di tutto rispetto per trovarci a fine marzo. Fiocchi cadranno diffusamente sugli Appennini, dapprima sopra i 1400 metri circa, poi in serata e nottata anche a 7-900 metri. Da oggi al Nord torneranno le gelate anche in pianura.

Fase di maltempo veloce: domani torna il sole

La fase di maltempo di stampo invernale sarà molto veloce tanto è vero che già da stasera tornerà l’alta pressione, che si consoliderà domani, mercoledì 29 marzo, e il sole tornerà a splendere sulla quasi totalità dell’Italia. Inizierà così una nuova fase stabile del tempo che sembrerebbe durare almeno fino a sabato 1 aprile. Per quanto riguarda le temperature, per un ritorno a valori più miti bisognerà aspettare giovedì 30 marzo.