Previsioni meteo Capodanno: pochi giorni di caldo e sole, poi tempo peggiora per l’ultimo dell’anno Ancora pochi giorni di sole e caldo anomalo sull’Italia prima di un repentino peggioramento del tempo che arriverà in tempo per l’ultimo giorno dell’anno, il 31 dicembre. Ecco le previsioni meteo per Capodanno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora 4 giorni in compagnia dell'anticiclone natalizio, con caldo e aria stabile che sta proteggendo molti Stati europei, soprattutto quelli meridionali, poi arriverà una perturbazione atlantica pilotata dal ciclone di Capodanno. Secondo gli esperti, il clima sarà piacevole fino a venerdì 29, con giornate molto simili l'una all'altra: la stasi atmosferica al Nord provocherà nebbie diffuse e persistenti su tutte le zone pianeggianti e sulle vallate alpine e prealpine. Al Centro le nubi basse interesseranno le regioni tirreniche e l'Umbria, mentre il sole sarà prevalente sui settori adriatici e la Sardegna.

Il ciclone di Capodanno

Al Sud, invece, è previsto sole con nubi basse sulle coste tirreniche e sul Salento, soprattutto al mattino. Sotto il profilo termico, nessuno scossone: il clima sarà piacevole e soleggiato con 14-16° C di giorno, attorno ai 7-9° C quando invece il cielo sarà più nuvoloso. Il vero sconvolgimento toccherà l'Italia verso Capodanno. Da sabato 30, infatti, una perturbazione atlantica dalla Francia dovrebbe tuffarsi sul Mediterraneo provocando un peggioramento del tempo con piogge al Nord e al Centro e in spostamento anche verso Sud.

La perturbazione sarà collegata a un ciclone posizionato sul Mar Tirreno per Capodanno. Il fenomeno atmosferico condizionerà il tempo sull'Italia quantomeno fino al 1 gennaio. Oltre alle piogge, prevista anche neve sulle Alpi anche sotto i 1000 metri.

Le previsioni meteo fino a Capodanno nel dettaglio

Per la giornata di oggi (Santo Stefano), al Nord sono state registrate nebbie, nubi e sole oltre i 3-500 metri. Al centro, invece, il cielo è apparso spesso coperto su Tirreniche e Umbria. Più sole altrove. Sul Sud dell'Italia, invece, il cielo è rimasto nuvoloso con a tratti banchi di nuvole particolarmente spessi.

Per domani, mercoledì 27 dicembre, previste al Nord nebbie diffuse e sole sui monti. Al Centro ancora nubi, con meno nuvole sulle Adriatiche. Al Sud, invece, il cielo resterà molto nuvoloso con una situazione simile per il 28 dicembre su tutta Italia. Possibili piogge saranno invece in arrivo da sabato 30.