Previsioni meteo 8 settembre: estate settembrina al nord, pericolo temporali al sud Secondo le previsioni meteo di mercoledì 8 settembre, domani sarà una giornata ancora caratterizzata da tempo generalmente mite su gran parte dell’Italia, in particolare sulle regioni centro-settentrionali dove avremo cieli in prevalenza soleggiati o al massimo poco nuvolosi. Al sud invece avremo ancora nubi intense su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale.

A cura di Antonio Palma

Le previsioni meteo di domani 8 settembre indicano ancora tempo instabile sull’Italia, con il nord alle prese con un clima da estate settembrina e un sud ancora sotto il pericolo dei temporali. Una situazione climatica frutto dell’influenza di un vasto campo di alta pressione che dall’Africa settentrionale si fa sentire fino al Mediterraneo regalandoci giornate ricche di sole e prive di pioggia. Anche le temperature sono in risalita, specie nei settori interni del centro dove nei prossimi giorni la colonnina di mercurio potrà toccare punte fino ai trenta gradi e comunque su valori medi oltre la media del periodo. Situazione a parte sull’estremo sud, in particolare su Sicilia e Calabria, dove saranno possibili piogge che potranno assumere anche forma di temporali improvvisi.

Previsioni meteo di mercoledì 8 settembre

Nel dettaglio secondo le previsioni meteo di mercoledì 8 settembre, domani sarà una giornata ancora caratterizzata da tempo generalmente mite su gran parte dell’Italia, in particolare sulle regioni centro-settentrionali dove avremo cieli in prevalenza soleggiati o al massimo poco nuvolosi. Al sud invece avremo ancora nubi intense su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale. Qualche annuvolamento sarà possibile anche sul Nord-Ovest, in particolare a ridosso dei settori alpini e prealpini a causa dell’arrivo di una perturbazione che lambirà la penisola. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento e maggior rischio di temporali su Sicilia e Calabria ma anche su settori interni di Campania, Lazio e sui rilievi abruzzesi.

Previsioni meteo giovedì

Stessa situazione meteorologica nella giornata di giovedì con il vortice ciclonico che dai Balcani continuerà a influenzare le regioni meridionali portando un alto rischio temporali in Calabria e Sicilia centro-orientale ma anche su settori ionici della Puglia e lungo i litorali della Basilicata. Sarà il colpo di coda di questa fase di maltempo che da venerdì andrà a esaurirsi anche se il tempo continuerà a caratterizzarsi con nubi che si alterneranno a rapide schiarite.