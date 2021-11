Previsioni meteo 8 novembre: torna il maltempo, temporali e nubifragi al centro sud Le previsioni meteo di oggi lunedì 8 novembre indicano un tempo decisamente instabile per questo inizio di settimana, Il maltempo toccherà sia il nord che il sud ma con temporali e nubifragi che interesseranno in particolare il Centro e il Sud dell’Italia. Attese precipitazioni sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Campania.

A cura di Antonio Palma

Inizio di settimana all’insegna del maltempo e di una instabilità meteorologica diffusa quella che attende gli italiani da oggi lunedì 8 novembre. Le previsioni meteo di oggi infatti indicano un Paese diffusamene nella morsa di piogge e temporali che coinvolgeranno in particolare il Centro-Sud e il nord est, con accumuli di pioggia che creeranno per alcuni settori anche una aumento del rischio idrogeologico. Tutta colpa di due perturbazioni che in queste ore stanno interessando la Penisola. La prima è responsabile di un’area di bassa pressione che porta condizioni si instabilità e precipitazioni frequenti al Centro-Sud, mentre l’altra, che è solo di passaggio sul nostro Paese, lambirà il Nord e le regioni adriatiche.

Vortice ciclonico sull'Italia e intensi temporali al sud

Una situazione meteo che si confermerà anche nei successivi primi giorni della prossima settimana, almeno fino a mercoledì. Il vortice ciclonico che si è stabilizzato sulla Sardegna infatti sarà responsabile di una lotta con l'alta pressione da cui uscirà vincitore per tutta la prima parte di settimana quando si prevedono precipitazioni sparse su tutte le regioni centro-meridionali, con fenomeni temporaleschi in particolare sulle regioni del sud. Le prime avvisaglie del maltempo oggi 8 novembre a causa di un flusso di correnti sud-occidentali, umide ed instabili, che si spostano verso la nostra penisola e che determinano condizioni meteo diffusamente instabili.

Meteo 8 novembre, allerta maltempo su 8 regioni

Per questo la Protezione civile ha diramato un avviso condizioni meteorologiche averse valutando una allerta meteo gialla per oggi su Abruzzo, Molise, Lazio meridionale, Campania, su parte di Puglia, Basilicata, Calabria e sulla Sicilia. L’avviso prevede dal primo mattino di lunedì 8 novembre precipitazioni sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Campania, in estensione a Molise e Puglia settentrionale. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Nubi e piogge sul nord est

Le previsioni meteo dell'Aeronautica militare indicano per oggi al nord nubi molto compatte nella pianura padana e in Friuli-venezia giulia ma anche in Liguria con rovesci o temporali diffusi che si attenueranno dal tardo pomeriggio. Sul resto delle regioni settentrionali nuvoloso ma con tempo più asciutto. Le temperature massime quindi saranno generalmente in diminuzione su triveneto e alpi e stazionarie altrove.

Al centro rovesci o temporali su Lazio e Sardegna

Al Centro cielo molto nuvoloso fin dalle prime ore di oggi con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi sia sui settori tirrenici che adriatici e anche sulla Sardegna dove i mari saranno molto agitati. Le temperature minime in diminuzione sull’Isola centrosettentrionale e sul Lazio centromeridionale, massime in calo sul lazio meridionale, stazionarie altrove.

Al Sud maltempo diffuso su Sicilia e Campania

Al sud nuvolosità irregolare e a tratti compatta su ampi settori, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi, localmente anche intensi, in particolare su Sicilia e Campania. Le temperature minime in diminuzione sulle coste campane, su Basilicata e Sicilia tirrenica. Massime in diminuzione sulle regioni tirreniche meridionali, Basilicata e Puglia