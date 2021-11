Allerta meteo domani lunedì 8 novembre per maltempo e temporali: l’elenco delle regioni a rischio Allerta gialla domani, lunedì 8 novembre, a causa del maltempo su 8 regioni italiane: Sicilia, Calabria, Abruzzo, Basilicata, Puglia e Molise (rischio temporali), a cui si aggiungono Campania e Lazio (solo per il rischio idrogeologico). La decisione del dipartimento di Protezione Civile dopo la valutazione delle previsioni meteo.

Ancora una giornata di maltempo sulle regioni del Sud Italia. Secondo le previsioni meteo di domani, lunedì 8 novembre, nelle prossime ore temporali accompagnati da fenomeni di una certa intensità sono attesi su alcune aree dove anche la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo gialla su settori di Sicilia, Calabria, Abruzzo, Basilicata, Puglia e Molise. Ecco, di seguito, l'elenco aggiornato delle regioni interessate.

Maltempo in Italia, allerta meteo gialla domani su 8 regioni

La Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani lunedì 8 novembre 2021 una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Le regioni interessate sono 6: si tratta di Sicilia, Calabria, Abruzzo, Basilicata, Puglia e Molise, a cui si aggiungono Campania e Lazio (solo per il rischio idrogeologico). Ecco il dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (Allerta gialla) :

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico;

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro;

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico;

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro;

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Le previsioni meteo di domani

L'inizio della prossima settimana comincia dunque all'insegna del maltempo sulle regioni meridionali complice un ciclone mediterraneo in arrivo dalle Canarie. Qualche pioggia, in realtà, è attesa in mattinata anche su Lombardia centro orientale e al NordEst. Temperature massime in lieve calo al Centro-Sud e ancora piuttosto miti al Sud e sulla Sicilia.