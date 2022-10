Previsioni meteo 8 e 9 ottobre: sabato giornata nuvolosa, domenica torna la pioggia Questo weekend segnerà la fine di una settimana trascorsa all’insegna del bel tempo e delle temperature stabili. Sabato la giornata sarà caratterizzata da una nuvolosità diffusa, mentre domenica tornerà la pioggia al Nord in parte anche al Centro.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Foto d’archivio

La settimana appena trascorsa ha visto un rialzo delle temperature, dovuto al fenomeno atmosferico definito dagli esperti "Ottobrata delle Azzorre". Questo anticiclone a contributi misti sub-tropicali garantirà un tempo generalmente stabile, fino al termine della giornata di sabato. Si segnalano, però, nubi diffuse su tutta la Penisola e qualche pioggia in arrivo sui rilievi montuosi.

Per quanto riguarda domenica, l'effetto dell'Ottobrata giungerà alla sua conclusione e l'alta pressione cederà il passo a precipitazioni diffuse in tutto il Nord Italia: saranno il preludio di un generale abbassamento delle temperature (con annesso peggioramento del tempo) previsto per l'inizio della settimana successiva.

Previsioni meteo sabato 8 ottobre

Al Nord, sabato 8 ottobre la giornata sarà caratterizzata da un nubi diffuse sui settori alpini dove ci potranno essere alcune alcuni rovesci, in particolare a ovest su Valle d'Aosta e Piemonte. Sul resto dei settori il tempo sarà più soleggiato fino al tramonto, quando tenderà a peggiorare con nuvolosità e piogge in arrivo anche sulla Pianura Padana. Temperature massime attese tra i 19° e i 27°gradi.

Nubi diffuse anche al Centro, dove però non dovrebbero arrivare rovesci. Il tempo sarà comunque stabile, con temperature anche al di sopra dei 20° gradi su Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna. Valori massimi compresi tra i 22° e i 25° gradi.

Al Sud il tempo sarà nuvoloso nelle regioni peninsulari, ma soleggiato in Sicilia. Temperature massime stabili tra i 20° e i 26° gradi.

Previsioni meteo domenica 9 ottobre

Domenica 9 ottobre al Nord si prevede una perturbazione che interesserà soprattutto Nordovest e Trentino Alto Adige, con precipitazioni di carattere temporalesco. Sul resto delle regioni il tempo dovrebbe essere più asciutto, seppur con nubi diffuse quasi ovunque. Valori massimi ricompresi tra i 16° e i 22° gradi.

Le stesse nubi saranno presente in modo sparso anche al Centro, dove non si esclude qualche breve temporale nelle zone appenniniche e in Sardegna. Nonostante il peggioramento del tempo, le temperature massime si manterranno abbastanza alte, sempre tra i 22° e i 25° gradi, come nella giornata di sabato.

Al Sud, invece, il tempo trascorrerà all'insegna del bel tempo quasi ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso fino a sera. Nubi più diffuse in Sicilia, dove il tempo comincerà a peggiorare gradualmente. Valori massimi compresi tra i 21° e i 27° gradi.