L’alta pressione dell’Anticiclone Africano è tornata ad occupare con forza quasi tutta la Penisola, dando così origine alla seconda intensa ondata di caldo intenso dell’estate, durante la quale le temperature più alte si osserveranno al Centro-Sud e le Isole, con picchi anche di 39 gradi, specie nelle giornate di domani 7 luglio e giovedì 8, quando la calura toccherà l’apice. Anche nell'area settentrionale non mancherà il caldo, mentre la coda di una nuova perturbazione (la numero 3 del mese) in transito a Centro Europa potrebbe portare, già domani, un po’ di instabilità e forse qualche temporale.

Previsioni meteo 7 luglio, punte fino a 38° ma attenzione ai temporali

Le previsioni domani Mercoledì 7 luglio dicono che al mattino il tempo potrebbe essere nuvoloso con isolati rovesci sulle Alpi Occidentali, bello invece nel resto d’Italia. Nel pomeriggio isolati rovesci su Alpi Occidentali e Centrali: in particolare nelle ore pomeridiane potranno infatti scoppiare dei temporali di calore, accompagnati localmente anche da grandine. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il resto dello Stivale. Temperature massime quasi dappertutto in crescita, in generale comprese fra 28 e 36 gradi, con punte anche di 38-39 gradi.

Previsioni meteo giovedì

Giovedì aumenterà la possibilità di temporali al Nord: attenzione particolare al comparto alpino e prealpino, ma anche ad alcuni tratti di pianura, specie del Nordovest: qui i temporali potranno anche assumere carattere di forte intensità ed essere in taluni casi accompagnati da improvvise folate di vento e da intense grandinate, specie tra Piemonte e Lombardia.