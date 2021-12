Previsioni meteo 7 dicembre: tregua dal maltempo, ma sarà breve: arriva il gelo e la neve a Nord Che tempo farà oggi martedì 7 dicembre? Il maltempo che ci ha accompagnato nei giorni scorsi darà una breve tregua, ma per l’Immacolata è atteso un nuovo peggioramento su tutta Italia.

A cura di Biagio Chiariello

Le previsioni meteo di oggi 7 dicembre lasciano intendere che perturbazione numero 2 (che ha portato maltempo su gran parte del Centro-Sud nel weekend e nella giornata di ieri) si sta si è allontanata verso levante, favorendo un generale miglioramento salvo ancora qualche pioggia all’estremo Sud più che altro nel nord della Sicilia. Oggi si potrebbe assistere a qualche nevicata sull’Appennino meridionale della Calabria e sui rilievi nord-orientali della Sicilia oltre 1000-1200 metri. In generale comunque sarà soleggiato sul resto d’Italia. Tuttavia si tratterà di una tregua davvero breve. Le masse d'aria molto fredda in arrivo dal nord Europa sono giunte in prossimità del Mediterraneo contribuendo ad un calo delle temperature, già osservato in questo inizio di settimana.

Nella giornata di mercoledì 8 dicembre (Immacolata) arriverà un’altra perturbazione (la numero 3 di dicembre) che contribuirà ad un ulteriore peggioramento al Centro-Nord, in Sardegna e Campania; in particolare sono attese forti piogge in Liguria, Toscana, Lazio e neve a bassa quota sulle regioni settentrionali, fino in pianura al Nordovest tra il Piemonte e i settori occidentali di Lombardia ed Emilia.

Allerta meteo 7 dicembre

Sulla base dei fenomeni in atto e delle previsioni meteo, Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, è stata valutata per la giornata di domani, 7 dicembre, allerta gialla su buona parte della Sicilia, sul settore sud occidentale della Calabria e su alcuni settori della Basilicata.

Neve al nord

Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica militare, al Nord nubi compatte sulle aree alpine confinali con qualche fiocco di neve associato; cielo sereno o velato sul resto del nord; dalla sera tuttavia, è atteso un graduale peggioramento sulle regioni occidentali, ovest Lombardia ed Emilia con primi deboli fenomeni nevosi sulla Valle d'Aosta, nonché sui rilievi alpini piemontesi oltre i 700-800 metri.

Sole a centro Italia

Molte nubi sull'isola con piogge e sporadiche deboli piogge in esaurimento dalle prime ore pomeridiane. Ampio soleggiamento sul resto del centro, ma con spesse velature in arrivo da fine giornata sul settore tirrenico toscano.

Sud, temporali sulla Sicilia

Cielo molto nuvoloso su Molise occidentale, Puglia, bassa Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale con residui, lievi rovesci e qualche occasionale temporale mattutino, salvo fenomeni più diffusi e frequenti sul settore tirrenico dell'isola dove le precipitazioni insisteranno fino alle prime ore della sera; attese ampie schiarite dal pomeriggio con cielo in prevalenza sereno nel corso della serata.