Previsioni meteo 6 dicembre: sole al nord, maltempo al centro sud e freddo ovunque Il tempo migliora con ampie schiarite su gran parte delle regioni, al centro sud invece la farà da padrone il maltempo con temporali ed venti di burrasca.

A cura di Antonio Palma

Italia spaccata in due secondo le previsioni meteo di oggi lunedì 6 dicembre. Mentre al nord il tempo migliora con ampie schiarite su gran parte delle regioni, infatti, al centro sud la farà da padrone il maltempo con temporali, venti di burrasca e neve a bassa quota sui rilievi. Caratteristica comune invece sarà il freddo con temperature ancora in discesa e aria gelida. Responsabile di questa situazione i residui della perturbazione atlantica che già ieri ha colpito la Penisola e che si sposta man mano verso le regioni meridionali italiane mantenendo condizioni di spiccata instabilità sul Meridione, specie sui versanti tirrenici meridionali.

Le previsioni meteo di oggi lunedì 6 dicembre indicano dunque bel tempo al Nord con sole prevalente a parte qualche nebbia al mattino. Nuvole sul resto d’Italia con piogge sparse su Marche, Abruzzo, Molise, Lazio al Cento e su tutto il Sud e le Isole, specie sui settori occidentali. Attese nevicate oltre 500-800 metri sull’Appennino Centrale e al di sopra dei mille metri sull’Appennino meridionale. Sulla Sicilia inoltre si prevede il persistere di venti occidentali da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte. con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Temperature minime e massime ovunque in calo, in generale al di sotto della norma.

Allerta meteo lunedì 6 dicembre

In base ai fenomeni in atto e alle previsioni meteo disponibili, la Protezione Civile ha emanato per oggi lunedì 6 dicembre un avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutato una allerta meteo arancione sul settore occidentale della Basilicata e allerta gialla in Campania, Molise, Calabria, Sicilia, sui settori costieri dell’Abruzzo, sul restante territorio della Basilicata e su gran parte della Puglia.

Al Nord sole ma freddo

Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica militare, al Nord addensamenti compatti sulla Romagna meridionale con deboli precipitazioni ma in rapido miglioramento dal pomeriggio. Bel tempo sul resto del settentrione, seppur con velature serali attese su regioni occidentali, Lombardia, Trentino-Alto Adige e rilievi veneti.

Al Centro neve e maltempo

Al Centro al mattino cielo molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni. localmente a carattere di temporale, su Sardegna occidentale, settentrionale e regioni adriatiche, anche nevose al primo mattino sui rilievi di Toscana orientale, Umbria meridionale ed alto Lazio oltre gli 800-1000 metri. Peggiorerà nel corso del giorno in Abruzzo con temporali anche intensi fino a sera e con un graduale abbassamento della quota neve fino ai 500-600 metri, mentre i fenomeni si attenueranno nel pomeriggio sulle regioni tirreniche, su Sardegna e sull'Umbria, con ampi spazi di sereno già dalle prime ore serali.

Al sud rovesci e temporali

Al Sud maltempo con rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi su Molise, Campania, Basilicata, Calabria tirrenica e Sicilia. Dal tardo pomeriggio atteso un parziale miglioramento sui settori molisani e campani con assorbimento delle precipitazioni.