Previsioni meteo 4 febbraio: ancora bel tempo al nord, piogge sulle aree dell’Appennino centrale

Quella di oggi, venerdì 4 febbraio, sarà una giornata caratterizzata dalla totale assenza di perturbazioni nelle regioni settentrionali del Paese, dove quindi il meteo sarà – probabilmente fino alla metà della prossima settimana – stabile e soleggiato, sebbene la siccità che insiste ormai da quasi due mesi rappresenti un serio problema in vista della prossima estate. Una perturbazione (la prima di febbraio) riguarderà solo in modo marginale l'Italia tra oggi e domani con scarsi effetti in termini di precipitazioni limitati ad alcuni settori peninsulari. Domenica 6 febbraio la situazione migliorerà con prevalenza di sole e clima relativamente mite su tutto il Paese.

Nord, nuvoloso ma nessuna pioggia

Come spiega il servizio meteo dell'Aeronautica Militare al nord oggi previste molte nubi su tutte le regioni, ad eccezione delle aree alpine dove fino a sera prevale il cielo sereno, con qualche debole pioggia su Liguria ed Emilia-Romagna. A fine giornata aumento della nuvolosità sulle aree alpine confinali.

Centro, precipitazioni a ridosso dell'Appennino

Molto nuvoloso sulla maggior parte delle regioni centrali dove sono attese deboli locali precipitazioni a ridosso della aree appenniniche toscane, qualche pioviggine anche lungo i litorali laziali.

Sud, piovaschi in Campania

Nuvolosità alta e poco significativa ad eccezione della Campania, dove le nubi risulteranno più compatte sul settore settentrionale e saranno associate a temporanei piovaschi.

L'andamento delle temperature

Per quanto riguarda le temperature le minime sono in calo su Alpi e Prealpi, Puglia centro meridionale e settori orientali di Sardegna e Calabria; senza variazioni di rilievo sul resto del paese. In diminuzione anche le massime sulle regioni centroccidentali del nord e su basso Lazio; in aumento al sud e regioni centrali adriatiche; stazionarie altrove.