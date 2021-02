Le previsioni meteo di domani, mercoledì 3 febbraio, confermano che sta per arrivare un vero e proprio anticipo di primavera, con temperature destinate a salire sulla penisola fino a 25 gradi. Secondo gli esperti meteo, l’espansione verso l'Italia di una vasta area di alta pressione di matrice sub-tropicale sarà alla base di un primo aumento delle temperature che si registrerà già nelle prossime ore e si concretizzerà soprattutto nella giornata di domani. In particolare, farà più caldo soprattutto al Sud e sulla Sardegna, dove il termometro sfiorerà punte di 20 gradi. Un aumento di qualche grado è atteso anche al Centro-Italia.

Previsioni meteo domani 3 febbraio

Pressione in aumento domani secondo le previsioni meteo di mercoledì 3 febbraio 2021. Previste ancora nebbie mattutine al Nord, sulla Pianura Padana, e cielo spesso coperto con pioviggine sparsa. Dal pomeriggio attese piogge modeste sulla Liguria di centro levante, in Piemonte e Lombardia, mentre sarà più soleggiato al Centro-Sud salvo più nubi lungo le coste tirreniche, in Umbria, in Toscana e tra Basilicata e Puglia.

Previsioni meteo 3 febbraio, bel tempo al Sud

Le previsioni meteo del 3 febbraio indicano che sarà una giornata di sole prevalente o cielo poco nuvoloso al Sud, con temperature in aumento. Attese più nuvole solo sulla Basilicata meridionale, sul Tarantino e sui rilievi della Calabria. Al Centro-Italia una maggiore nuvolosità interesserà le coste tirreniche, la Toscana settentrionale e l'Umbria, ma senza precipitazioni associate.

Previsioni meteo giovedì

Le previsioni meteo di giovedì indicano che i termometri saliranno ulteriormente soprattutto al Sud e sulle due Isole maggiori, con valori praticamente primaverili. Le temperature risulteranno elevate per il periodo anche su molti tratti del Centro. L’eccezione sarà il Nord, dove avremo un clima meno mite, anche se non farà di certo freddo.