Inizio di settimana bollente in tutta Italia, che resta ancora nella morsa del caldo africano dopo un fine settimana rovente. L'anticiclone africano, secondo le previsioni di domani, martedì 29 giugno, continuerà a soffiare sulla Penisola, spingendo le temperature oltre la soglia dei 35 gradi in molte città. Ma questa situazione non durerà a lungo. Già verso giovedì 1 luglio, infatti, l'area ciclonica in viaggio dalla Francia verso le terre germaniche porterà qualche temporale sulle regioni settentrionali e il prossimo weekend sarà caratterizzato da instabilità e da un lieve calo termico. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Previsioni meteo 29 giugno: ancora caldo africano su tutta Italia

Secondo le previsioni meteo di domani, martedì 29 giugno, sull'Italia insisterà ancora l'anticiclone africano che porterà ancora sole e alte temperature ovunque sulla Penisola. Addirittura, nelle città più a Sud, come quelle siciliane, da Catania e Siracusa, potrebbero essere superati i 40 gradi centigradi, ma anche in Calabria e in Puglia. Farà particolarmente caldo anche in Emilia Romagna, specialmente nel bolognese e nel ferrarese grazie a valori prossimi ai 35-36°C. Pure al Centro i termometri non staranno certo a guardare seppur con valori relativamente meno elevati. Roma ad esempio toccherà i 34°C, Ancona e Perugia i 33°C e per finire Firenze che si fermerà prossima ai 31-32°C.

Ma nel weekend tornano i temporali

Tuttavia, questa situazione di caldo rovento non durerà a lungo. Già a partire da mercoledì 30 giugno e poi da giovedì 1 luglio, l'area ciclonica in arrivo dalla Francia poterà qualche perturbazione soprattutto sulle regioni settentrionali. La forte concentrazione di calore a contatto con le masse d'aria meno calde e più umide di origine oceanica potrà dar luogo anche a temporali molto violenti accompagnati da locali grandinate e da fenomeni vorticosi come le trombe d'aria. Poi da venerdì 2 luglio e per gran parte del fine settimane il tempo resterà instabile su gran parte della Penisola, con un lieve calo termico.