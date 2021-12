Previsioni meteo 25 dicembre, a Natale torna la pioggia ma non il freddo: neve in montagna Tempo instabile nel giorno di Natale con pioggia sparsa da Nord al Sud e qualche nevicata intensa in montagna. Venti meridionali porteranno un rialzo delle temperature.

A cura di Redazione Meteo

Sarà un tempo caratterizzato dalla pioggia quello di queste feste natalizie che vedranno l'arrivo di una nuova ondata di maltempo su gran parte dell'Italia. In particolare quella di oggi, sabato 25 dicembre e giorno di Natale vedrà l'arrivo di diverse perturbazioni atlantiche, accompagnate da una ventilazione meridionale. Buone notizie per quanto riguarda le temperature che proprio grazie ai venti provenienti dal Sud rimarranno piuttosto alte, con valori superiori alla norma stagionale in quasi tutto il Paese, con clima molto mite in particolare sul medio Adriatico, al Sud e nelle Isole.

Al Nord tempo nuvoloso e piogge intense

Nello specifico secondo gli esperti meteo per quanto riguarda la giornata di oggi 25 dicembre, al Nord il tempo sarà

caratterizzato da cielo coperto con piogge sparse fin dal mattino su Liguria di Levante ed Emilia Romagna, mentre sulle restanti regioni settentrionali il tempo sarà nuvoloso ma con parziali rasserenamenti su Alpi, Prealpi e alto Piemonte. Il cielo infine sarà molto nuvoloso su Pianura Padana e zone adriatiche per la presenza di nubi basse associate a pioviggini isolate foschie diffuse.

Al Centro cielo nuvoloso e foschie

Per quanto riguarda le regioni centrali, il cielo sarà nuvoloso nord della Sardegna; le piogge più intense sono previste tra lo Spezzino e l’alta Toscana e sull’Appennino settentrionale. Presenti foschie localmente dense lungo le zone pianeggianti interne durante le ore notturne. Infine secondo gli esperti meteo dell'aeronautica il cielo sarà da nuvoloso a molto nuvoloso su Umbria, Lazio e zone Appenniniche di Marche e Abruzzo con associate brevi e isolate piogge.

Al Sud temperature vicine ai 20 gradi

Al Sud invece gli esperti indicano la presenza di bel tempo su Puglia centrale e meridionale, in Calabria e Sicilia. In serata qualche pioggia invece si abbatterà sulla Campania. Altrove il cielo sarà parzialmente nuvoloso. Temperature in rialzo sia nei valori del mattino che in quelli massimi; punte intorno a 16/18 gradi su coste del medio e basso Adriatico, al Sud e Isole, fino a 20 gradi in Sicilia.