Previsioni meteo 19 marzo: piogge al centronord, ma dalla prossima settimana temperature primaverili A partire da mercoledì su gran parte dell’Italia forte rialzo delle temperature, che raggiungeranno livelli tipici del mese di maggio.

A cura di Redazione Meteo

Il bel tempo che ha investito l'Italia questa settimana è destinato a cedere il passo, nelle regioni centro-settentrionali, a una perturbazione che arriverà nella giornata di domani e porterà molte nubi ma poche precipitazioni di rilievo in Sardegna, Liguria e medio Tirreno. Al Sud e in Sicilia il tempo resterà abbastanza soleggiato e piuttosto mite con temperature intorno ai 20 gradi.

A inizio settimana la stessa perturbazione, con il suo fronte più attivo, scivolando verso sudest, porterà piogge sparse da lunedì al Centro e Sicilia mentre martedì qualche pioggia si sposterà verso le regioni meridionali. Seguirà un nuovo rialzo della pressione e una fase di tempo prevalentemente stabile e soleggiato con temperature in ulteriore aumento e valori che potranno superare i 20 gradi al Centro-Sud, con livelli tipici di inizio maggio. Al Nord proseguirà la scarsità di precipitazioni con ulteriore aggravamento della siccità dell’emergenza idrica.

Le previsioni meteo per domenica 19 marzo

Al Sud e sulla Sicilia tempo stabile con appena qualche velatura passeggera soprattutto tra Campania e nord Puglia. Nuvolosità sparsa nel resto d’Italia, con un cielo anche nuvoloso o molto nuvoloso al Nord-Ovest, medio Tirreno e Sardegna; qualche precipitazione in Toscana, Umbria e alto Lazio; isolati fenomeni possibili anche in Sardegna e regioni di Nord-Ovest. Temperature stazionarie o in leggero calo al Centro-Nord, in lieve aumento al Sud e sulla Sicilia dove le massime si avvicineranno ai 20 gradi.

Le previsioni meteo per lunedì 20 marzo

Tempo prevalentemente soleggiato al Nord-Ovest, a parte qualche annuvolamento importante al mattino su Liguria di levante e Lombardia orientale; ampi rasserenamenti in giornata anche al Nord-Est. Molto nuvoloso al Centro con piogge sparse, localmente moderate. Copertura più irregolare e variabile nel resto del Paese con qualche pioggia in Sicilia e Calabria meridionale. In serata migliora su Toscana, Umbria, Marche e Lazio centro-settentrionale. Temperature minime per lo più in lieve aumento. Temperature massime in leggero aumento Nord, in calo invece al Centro e Sicilia.