Le previsioni meteo di domani mercoledì 16 giugno confermano che sta per arrivare la prima vera ondata di caldo della stagione. In tutta Italia le temperature continueranno a salire, fino a sfiorare in alcune zone i 40 gradi nei prossimi giorni. Atteso bel tempo in tutto lo stivale, da Nord a Sud, da domani e fino a tutto il weekend. Possibile qualche temporale a ridosso dei rilevi alpini, ma per il resto il protagonista sarà il sole.

Previsioni meteo domani 16 giugno

Le previsioni meteo di domani 16 giugno indicano che l'alta pressione nord africana si farà sempre più invadente nel corso della settimana nell'area mediterranea, influenzando il tempo anche sul nostro Paese, dove il quadro climatico sta assumendo sempre più connotati estivi. Nonostante questa quasi totale stabilità atmosferica, una circolazione ciclonica riuscirà a mantenere attive correnti settentrionali che si scontreranno con il caldo dando origine a improvvise note d’instabilità. Quindi se da un lato assisteremo a un progressivo aumento del caldo e dell’afa, su alcune zone non mancheranno rovesci e temporali che potranno risultare anche intensi.

Previsioni meteo 16 giugno, possibili temporali improvvisi

Nelle ore più calde della giornata di domani possibili temporali soprattutto a ridosso delle aree alpine e prealpine e su quelle piemontesi, lombarde e venete. Qualche nube anche sul resto del Nord e del Centro.

Previsioni meteo giovedì

Nei prossimi giorni il quadro meteorologico non subirà particolari scossoni. In seguito, a cavallo del prossimo weekend, l'egemonia dell'alta pressione nord africana si farà ancor più evidente soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Nelle aree interne della Sardegna possibile che il termometro toccherà valori prossimi ai 41/42°C.