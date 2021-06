A pochi giorni dall'inizio dell'estate sta per arrivare il primo grande caldo della stagione. Secondo gli esperti meteo infatti le temperature nei prossimi giorni raggiungeranno anche punte di 40 gradi, in particolare nel weekend al Sud e sulle Isole maggiori. Dunque dopo un mese di maggio all'insegna del cattivo tempo con temporali e piogge che si sono susseguite anche nei primi giorni di giugno, le prossime settimane saranno caratterizzate da caldo intenso con temperature ben oltre la media stagionale.

Tutta l'Italia sarà infatti avvolto da un anticiclone africano che farà salire le colonnine di mercurio fino a raggiungere valori davvero roventi. Fino a metà settimana il caldo sarà in linea con il periodo, ma a partire da venerdì 18 giugno e per tutto il weekend, la presenza di un vortice ciclonico sulla Penisola Iberica innescherà un forte richiamo di bollenti masse d'aria direttamente dal cuore del Sahara in direzione principalmente verso le regioni meridionali. In particolare sulle Isole maggiori, Sicilia e Sardegna, la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere la soglia di 40 gradi.

Per quanto riguarda le altre regioni invece grazie alle correnti provenienti dai vicini Balcani, l'aria sarà leggermente più fresca, con i termometri che subiranno una leggera flessione su parte del Nord e su alcuni tratti del medio e alto Adriatico. In particolare per quanto riguarda le città settentrionali, le aree più colpite dal gran caldo saranno intorno all'Emilia Romagna con Bologna e Ferrara su valori prossimi ai 37 gradi. A Milano e Torino ci saranno 33 gradi, a Firenze le temperature saranno intorno ai 37 gradi, a Perugia invece 35 gradi, mentre a Roma e Ancona ci saranno 34 gradi.