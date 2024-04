Caldo record nelle Filippine, picchi di 43 gradi e migliaia di scuole chiuse: “Non era mai successo prima”

video suggerito

Ondata di caldo record nelle Filippine, dove migliaia di scuole sono state chiuse e le lezioni in presenza sono state sospese a causa delle temperature proibitive che da settimane stanno interessando il Paese.

L'annuncio del ministero dell'Istruzione è arrivato dopo che in molte parti del Paese sono state previste, e poi registrate, temperature di 42-43 gradi, un livello considerato "pericoloso" con rischi per la salute di bambini e insegnanti dal servizio meteo statale. Temperature percepite comprese tra 42 e 51 gradi possono infatti causare crampi ed esaurimento da calore.

"Sì, a causa del caldo estremo, le lezioni sono state interrotte in molte aree di sette diverse regioni. È la prima volta che il ministero dell'educazione decide di sospendere le classi per questo motivo", racconta a Fanpage.it la 33enne Filipina, che vive nei pressi di Manila, la capitale del Paese.

Secondo i dati ufficiali, sono state chiuse più di 5mila scuole nell'arcipelago del Sud-est asiatico e sono rimasti a casa più di 3,6 milioni di studenti. "Il clima è stato decisamente più torrido quest'anno, qui nelle Filippine i mesi caldi sono aprile e maggio ma l'anno scorso, per esempio, le scuole non sono state chiuse in questi mesi", spiega ancora la giovane.

Sui giornali e sul web sono apparse le foto di bambini e adulti che durante la settimana di Pasqua a Manila hanno giocato e si sono rinfrescati nelle piscine gonfiabili per le strade o hanno deciso di fare il bagno in mare.

"Oltre alle scuole, nessun'altra attività è stata interrotta. Anche se ci sono molti altri settori su cui il caldo ha un impatto importante, come quello agricolo. I contadini fanno sempre molta fatica in questa stagione", osserva Filipina.

Le recenti condizioni meteorologiche intense hanno confermato gli avvertimenti dell’Organizzazione meteorologica mondiale del mese scorsa. La zona del Sud-Est asiatico è stata “interessata da condizioni di caldo intenso” anche a febbraio, quando le temperature sono salite spesso fino a 30 gradi, ben al di sopra della media stagionale.

Il clima torrido è riconducibile al cambiamento indotto dall’uomo, ma anche al fenomeno climatico El Niño, che porta condizioni più calde e secche nella regione. "Secondo l'Amministrazione dei servizi atmosferici, geofisici ed astronomici delle Filippine, – conclude la 33enne – El Niño dovrebbe durare fino a maggio 2024".