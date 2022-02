Previsioni meteo 15 febbraio, finalmente piogge e nevicate al nord dopo una lunga siccità Una perturbazione di origine atlantica ieri ha raggiunto l’Italia, determinando un diffuso aumento della nuvolosità e il ritorno di piogge e locali nevicate.

A cura di Davide Falcioni

Dopo due settimane caratterizzate prevalentemente da tempo stabile e soleggiato una perturbazione di origine atlantica ieri ha raggiunto l’Italia, determinando un diffuso aumento della nuvolosità e il ritorno di piogge e locali nevicate, che dopo un lungo periodo di siccità stanno finalmente riguardando anche le regioni del nord, alle prese con un deficit idrico preoccupante e difficilmente recuperabile a meno di abbondanti precipitazioni nei prossimi mesi. Nelle prossime ore le piogge riguarderanno il Nord, le regioni centrali e i settori tirrenici, coinvolgendo anche la Sardegna; la neve scenderà fin verso quote basse soprattutto sui settori piemontesi e della Lombardia occidentale, con fiocchi anche in pianura.

Allerta meteo gialla in otto regioni

La Protezione Civile per la giornata di oggi ha diramato un'allerta meteo gialla su Lazio, settori di Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e parte di Calabria e Sicilia.

Nord, neve anche a quote pianeggianti su Piemonte e Lombardia

Come spiega l'Aeronautica Militare oggi previsto cielo molto nuvoloso o coperto, con nevicate diffuse su aree alpine e prealpine occidentali, aree pianeggianti di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna occidentali, in attenuazione dal tardo mattino sul Piemonte, dal pomeriggio su Lombardia ed Emilia e dalla sera anche sulle aree alpine e prealpine del Triveneto; piogge diffuse invece sul resto del nord, localmente anche a carattere temporalesco sul levante ligure, in attenuazione dalla seconda parte della mattinata su quest'ultima e dalla sera anche sul resto del settentrione.

Centro, piogge diffuse sulle regioni tirreniche

Nelle regioni centrali cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci o temporali diffusi, più intensi sul settore tirrenico, in attenuazione pomeridiana sulle regioni adriatiche e dalla sera anche su quelle tirreniche.

Sud, molto coperto su Campania e Molise

Al meridione inizialmente cielo molto nuvoloso o coperto su Campania ed aree interne del Molise, con rovesci o temporali diffusi in estensione dal tardo mattino anche su Basilicata tirrenica e Sicilia occidentale e dalla serata anche su Calabria restante parte di Basilicata e Sicilia e sulla Puglia centromeridionale; estesa nuvolosità medio-alta sul resto del meridione.