Previsioni meteo 12 novembre: maltempo e pioggia al centro sud, migliora nel pomeriggio Le previsioni meteo di oggi venerdì 12 novembre indicano piogge e temporali fin dal mattino sul centro sud, specialmente tra Sicilia e Calabria, ma in attenuazione dal pomeriggio.

A cura di Antonio Palma

Ancora maltempo sull'Italia dove, a causa di un Vortice di bassa pressione che si è stabilizzato su Mediterraneo occidentale tra Isole Baleari e Sardegna, oggi avremo tempo ancora altamente instabile su gran parte del Paese, in particolare sull'estremo sud. Le previsioni meteo di oggi venerdì 12 novembre infatti indicano alto rischio di piogge e temporali fin dal mattino su molti settori del meridione, specialmente tra Sicilia e Calabria dove è allerta meteo arancione e gialla. Sulle regioni meridionali, in special modo sui versanti tirrenici e ionici, il maltempo continuerà a imperversare per quasi tutta la giornata con una graduale attenuazione solo dal tardo pomeriggio.

Le previsioni meteo di oggi venerdì 12 novembre indicano cielo molto nuvoloso fin dal mattino sulle regioni tirreniche e sulla Sicilia nordorientale con rovesci e temporali diffusi che in un territorio già martoriato dai nubifragi dei giorni scorsi aumenterà il rischio idraulico e idrogeologico per alcuni settori dell'Isola e della Calabria. Nuvolosità diffusa anche al Centro ma con piogge più locali e inverminenti. Temperature massime in leggera diminuzione al Sud grazie a all'attenuazione dei venti di scirocco, preludio a un graduale e diffuso calo delle temperature su tutto il Paese nel corso del weekend che sta per iniziare, con l'irruzione di aria più fredda sul Mediterraneo.

Meteo 11 novembre, allerta maltempo su Sicilia e Calabria

La Protezione civile ha diramato per oggi un avviso condizioni meteorologiche avverse valutando una allerta meteo arancione sulla Sicilia orientale e sulla Calabria meridionale mentre è allerta gialla sulla Sicilia centro-meridionale e sulla Calabria tirrenica. L’avviso di allerta meteo, nel dettaglio, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali della Sicilia. I fenomeni interesseranno poi man mano anche la Calabria, specialmente i settori meridionali, e saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Al Nord nubi e isolate piogge

Le previsioni meteo dell'Aeronautica militare indicano che al nord oggi avremo molte nubi sulle regioni occidentali, sulla Lombardia meridionale e sull'Emilia Romagna dove saranno possibili isolate e deboli piogge o rovesci. Sul resto delle regioni cielo velato . Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta ovunque a partire dalle aree pianeggianti.

Al Centro maltempo sui versanti tirrenici

Al Centro cielo in generale molto nuvoloso, con rovesci o temporali diffusi, localmente a carattere di rovescio o temporale su Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna. Temperature minime in diminuzione su Umbria e Lazio, massime in aumento sulle regioni adriatiche centrali.

Al sud maltempo in attenuazione dal pomeriggio

Al sud cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni tirreniche e sulla Sicilia, con rovesci o temporali diffusi anche su Campania ma localmente intesi su Calabria meridionale e sull'Isola. Maltempo in attenuazione dal pomeriggio a partire dalla Sicilia.