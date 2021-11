Allerta meteo domani 12 novembre e scuole chiuse per maltempo, l’elenco delle regioni a rischio Allerta meteo arancione e gialla domani 12 novembre su diversi settori di Sicilia e Calabria, scuole chiuse in diversi Comuni: ecco l’avviso diffuso dalla Protezione Civile.

A cura di Antonio Palma

Ancora maltempo sul Sud Italia ed è di nuovo allerta meteo arancione su Sicilia e Calabria anche per la giornata di domani venerdì 12 novembre. L'ampia area di bassa pressione che si è stabilizzata sul Mediterraneo occidentale e sul Nord-Africa, infatti, continuerà a spingere sull'estremo sud dell'Italia correnti umide ed instabili che impatteranno principalmente sulle due regioni più meridionali del Paese, già pesantemente colpite da nubifragi e temporale negli ultimi giorni. Per questo il dipartimento di Protezione civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse diramando una allerta meteo arancione su Sicilia orientale e Calabria meridionale e una allerta gialla sulla Sicilia centro-meridionale e sulla Calabria tirrenica.

Allerta meteo arancione domani in Sicilia e Calabria

Secondo le previsioni meteo di venerdì 12 novembre, questa situazione meteorologica infatti impatterà ancora pesantemente sulle regioni centro-meridionali dove il tempo sarà altamente instabile per gran parte della giornata, soprattutto sui versanti tirrenici, con piogge e temporali diffuse in particolare sulle due isole maggiori, in estensione dalla notte alla Calabria. L’avviso di allerta meteo, nel dettaglio, prevede già dalla notte di giovedì il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali della Sicilia. I fenomeni interesseranno poi man mano anche la Calabria, specialmente i settori meridionali, e saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Scuole chiuse per maltempo in Sicilia

A causa maltempo che sta investendo in queste ore la Sicilia, diverse scuole rimarranno chiuse domani 12 novembre in diversi città dell'Isola. Svariati comuni e amministrazioni comunali hanno già deciso in questo senso con apposite ordinanze di chiusura di tutte scuole di ogni ordine e grado su loro territorio, in particolare nella zona ionica. Si tratta dei comuni di Savoca, Santa Teresa di Riva, Furci Siculo, Mandanici, Pagliara, Roccalumera, Nizza di Sicilia, Alì Terme, Mongiuffi Melia Sciacca, Grisì, Grammichele. In questi comuni l'invito è a ridurre gli spostamenti non necessari.

Allerta meteo domani 12 novembre, l'elenco delle regioni a rischio

Tutte le allerte meteo sono pubblicate sul sito della Protezione civile ogni giorno con il bollettino di criticità delle varie aree interessate dal maltempo. L’elenco dettagliato delle regioni a rischio con allerta meteo gialla e arancione:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Bacino del Fiume Simeto

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Le previsioni meteo

Il maltempo continuerà a imperversare su tutto il sud ma dove avremo cielo molto nuvoloso sulle regioni tirreniche e sulla Sicilia nordorientale con rovesci e temporali diffusi. Le previsioni meteo indicano sin dal mattino fenomeni localmente intensi su Calabria meridionale e Sicilia nordorientale, in attenuazione solo dal pomeriggio. Cielo molto nuvoloso anche al centro con rovesci e temporali sparsi mentre al nord isolate piogge sulle regioni nord occidentali.