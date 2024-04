Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico domani 5 aprile: le regioni a rischio

video suggerito

A cura di Redazione Meteo

Una massiccia ondata di caldo anomalo sta per abbattersi sull'Italia; l'alta pressione terrà alla larga le perturbazioni atlantiche determinando ovunque condizioni di tempo stabile e un generale aumento delle temperature; il rialzo termico, inizialmente non molto marcato, è destinato a farsi sentire molto di più a partire da domenica, quando l’area anticiclonica assumerà una chiara componente nord-africana. Malgrado il bel tempo la Protezione Civile ha comunque diramato per domani un bollettino di allerta meteo per rischio idraulico per alcune aree di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Nei prossimi giorni al Nord avremo valori anche oltre i 25 gradi e possibili punte vicine ai 30 gradi sulle nostre regioni centro-meridionali; lo zero termico sulle Alpi salirà oltre i 3.500 metri fino a toccare i 4mila metri di quota. Nel weekend il tempo sarà ovunque soleggiato mentre domani insisterà ancora un po’ di nuvolosità sparsa sul Nord Italia.

Maltempo, allerta meteo arancione domani in Emilia Romagna

Per la giornata di domani, venerdì 5 aprile 2024, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione per rischio idraulico per la costa ferrarese dell'Emilia Romagna.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha diramato anche un'allerta gialla per rischio idraulico:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla

Emilia Romagna: Pianura ferrarese, Pianura reggiana del Po

Lombardia: Bassa pianura orientale

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Meteo, le previsioni per domani 5 aprile

Domani, venerdì 5 aprile, nubi sparse al Nord-Ovest tra Piemonte, Lombardia, Emilia occidentale e nell’estremo Nord-Est tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Sole in tutto il resto d’Italia, fatto salvo il transito di qualche velatura. In mattinata qualche locale banco di nebbia in Val Padana, Toscana, Umbria e Lazio. Temperature in leggero aumento con valori massimi in generale fra 18 e 23 gradi e punte di 24-25 gradi su Sicilia e Sardegna.