Previsioni meteo 12 agosto, temperature record e caldo eccezionale sull’Italia

A cura di Antonio Palma

Temperature massime ancora in crescita e caldo eccezionale sull’Italia seconde le previsioni meteo di giovedì 12 agosto. L’anticiclone nord africano che si è stabilizzato sul mediterraneo centrale infatti investirà nelle prossime ore ancora di più l’Italia, regalandoci giornate di sole intenso ma anche di calore estremo, afa e umidità alle stelle. Le temperature raggiungeranno già oggi record oltre 45 gradi al sud e sulle Isole maggiori mentre da domani le massime arriveranno a sfiorare i 40 gradi anche sule regioni settentrionali.

Previsioni meteo di giovedì 12 agosto, caldo anche al nord

Nel dettaglio, secondo le previsioni meteo di domani 12 agosto, ci attende una nuova giornata da bollino rosso su gran parte del Paese. A parte qualche annuvolamento sulle alpi orientali con isolati temporali pomeridiani, infatti, da Nord a Sud ci saranno sole e caldo intenso. L'alta pressione che ha avvolto la Penisola continuerà a portare nelle aree interne di Sardegna e Sicilia picchi di addirittura 45/47 gradi ma si viaggerà sopra i 40 gradi anche in Puglia, Calabria e Basilicata. Caldo meno inteso solo sulle coste. Le temperature da domani però aumenteranno anche al centro nord con picchi di 39 gradi a Firenze e di 38 gradi a Bologna, Ferrara e Rovigo. A peggiorare le cose l’afa che renderà il caldo insopportabile anche nelle ore notturne.

Caldo torrido anche nel weekend di Ferragosto

Una situazione meteorologica destinata a perdurare anche nella giornata di venerdì e per l’intera settimana, almeno fino al weekend di Ferragosto ma forse anche oltre. Secondo le ultime proiezioni dei modelli fisico-matematici, l’ondata di calore infatti potrebbe insistere sull’Italia addirittura fino al 19-20 di agosto, diventando così la più intensa e anche duratura di questa estate. Proprio la durata di questa ondata di calore potrebbe comportare problemi ancora peggiori del picco delle temperature tanto che il sistema di alert del Ministero della Salute ha segnalato per giovedì bollino rosso in dieci città e bollino arancione in altre otto.