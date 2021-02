Secondo le previsioni meteo di domani, giovedì 11 febbraio, una nuova perturbazione (la numero 4 del mese) si sta avvicinando all’Italia e raggiungerà il nostro Paese alla fine della giornata di oggi, quando altre precipitazioni tornerà a bagnare quasi tutto il Centro-Nord e Sardegna, con nevicate diffuse sull’Arco Alpino. Quindi in giornata si assisterà ad una fase di maltempo su tutta la Penisola, con piogge prima soprattutto al Settentrione, poi al Centro Italia, quindi verso fine giornata anche al Sud, mentre sulle Alpi cadrà la neve anche al di sotto di 1000 metri. Giovedì giornata di parziale tregua, poi per venerdì è confermata l’irruzione di Burian: correnti gelide che porteranno freddo intenso in tutta Italia e anche qualche nevicata fino a quote molto basse, specie al Centro-Sud.

Previsioni meteo 11 febbraio, tregua dal maltempo

Nella giornata di domani, Giovedì 11 febbraio, previsto bel tempo in gran parte del Settentrione, ma con un po’ di nebbie in pianura al mattino. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e momenti nuvolosi: qualche precipitazioni residua, specie al mattino, su Salento, Campania Meridionale e Calabria, con nevicate sui rilievi calabresi oltre 1300-1500 metri.

Temperature minime in calo in gran parte del Centro-Nord; massime in calo al Sud e Isole, con poche variazioni altrove.

Previsioni meteo venerdì

Venerdì, dunque, sentiremo gli effetti della nuova perturbazione in arrivo dalle steppe russe: sarà il periodo più freddo dell'inverno 2021. Ad essere colpito sarà soprattutto il centro-sud Temperature anche vicino agli zero gradi a Palermo fino ai -3° previsti a Roma domenica. Per la giornata di domani dal pomeriggio arriveranno le prime piogge su Liguria, Piemonte e settore centrale tirrenico con un coinvolgimento anche della Sardegna. Saranno possibili nelle zone interessate dal maltempo anche delle nevicate a quote molto basse.