L’oroscopo di venerdì 11 luglio 2025, le previsioni segno per segno di Ginny

L’oroscopo di venerdì 11 luglio 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Ariete

Amore: troppo preso dai tuoi pensieri per capire le esigenze di chi ami. La Luna crea distanze anche in camera da letto.

Lavoro: idee brillanti, comunicazione spenta. Mercurio dissonante non ti aiuta a far passare i tuoi messaggi.

Fortuna: le emozioni ti scombinano l’energia, ti senti un po’ scarico.

Il consiglio del giorno: compra un quaderno figo per scrivere tutto ciò che ti gira in testa. Ti aiuta a rimettere ordine.

Voto: 5

Toro

Amore: nessuna voglia di drama, vuoi solo affetto e massaggi ai piedi. Venere ti rende sensuale e super goloso.

Lavoro: più bravo a goderti la pausa caffè che a rispondere alle mail. Nessuno osi disturbarti.

Fortuna: le stelle ti premiano per la tua lentezza. Raccogli fiori mentre gli altri corrono.

Il consiglio del giorno: concediti una cena fuori in un posto bello, anche se non è sabato.

Voto: 8 e mezzo

Gemelli

Amore: vi sentite bellissimi e non avete torto. Seducete senza sforzo anche quando sbadigliate.

Lavoro: Marte è pestifero e vi mette fretta. Non rispondete a tutte le richieste, selezionate.

Fortuna: Venere vi sorride. Piccole soddisfazioni estetiche e sociali in arrivo.

Il consiglio del giorno: prendete appuntamento per un nuovo taglio o un trucco da provare.

Voto: 7 e mezzo

Cancro

Amore: ti basta uno sguardo dolce per scioglierti, anche se oggi fai fatica a mostrarlo.

Lavoro: Saturno frena ogni entusiasmo. Non strafare, metti ordine.

Fortuna: un po’ scarsa, come la voglia di uscire dal letto.

Il consiglio del giorno: fai journaling con una penna bella. Metti poesia nei pensieri.

Voto: 6

Leone

Amore: un po’ troppo preso da te stesso per dare spazio a chi ti ama.

Lavoro: brillanti intuizioni e leadership. Tutti pendono dalle tue labbra.

Fortuna: energia altissima, sei magnetico.

Il consiglio del giorno: scegli un profumo nuovo che lasci il segno, come te.

Voto: 8

Vergine

Amore: pretendi troppo e non sai come dirlo. L’altro si sente sotto interrogatorio.

Lavoro: attiva e pignola, nessuno sfugge al tuo controllo qualità.

Fortuna: Marte ti dà la grinta ma poco spazio al caso. Tutto è calcolo.

Il consiglio del giorno: vai a correre o a camminare a passo veloce, sfoga l’energia.

Voto: 7

Bilancia

Amore: sei delicato e in cerca di empatia. Un abbraccio conta più di mille parole.

Lavoro: preferisci parlare di piante da ufficio che di obiettivi trimestrali.

Fortuna: gli sguardi gentili ti aprono porte inaspettate.

Il consiglio del giorno: fai un regalo al tuo animale domestico o adottane uno a distanza.

Voto: 7

Scorpione

Amore: sei schivo e intellettuale, difficile starti dietro senza un decoder.

Lavoro: il cervello è altrove, le parole non ti escono. Rischi di dire troppo o troppo poco.

Fortuna: nascosta tra le righe di un manuale tecnico.

Il consiglio del giorno: prova un'app per l’organizzazione mentale, tipo Notion o simili.

Voto: 6

Sagittario

Amore: chi ti vuole bene deve seguirti nel tuo isolamento spirituale.

Lavoro: sei insofferente, meglio lavorare da solo per evitare risse.

Fortuna: non dipende da nessuno e questo ti piace parecchio.

Il consiglio del giorno: prenota un’escursione in mezzo alla natura, anche in solitaria.

Voto: 6 e mezzo

Capricorno

Amore: nessuno osi contraddirti oggi. Hai la pazienza di un petardo acceso.

Lavoro: sei un caterpillar, chi ti rallenta viene asfaltato.

Fortuna: è direttamente proporzionale alla tua determinazione.

Il consiglio del giorno: compra un sacco da boxe e sfogati con classe.

Voto: 7

Acquario

Amore: In cerca di armonia. Eviti ogni discussione e sogni la coppia zen.

Lavoro: fatichi a stare concentrato. Cerchi compromessi più che risultati.

Fortuna: discreta. Meglio nelle relazioni che nel conto corrente.

Il consiglio del giorno: leggi un libro sulla comunicazione non violenta.

Voto: 6 e mezzo

Pesci

Amore: siete pungenti anche con chi vi ama. Non tutti capiscono il vostro sarcasmo poetico.

Lavoro: avete giudizi per tutti e zero filtri. Qualcuno vi offende.

Fortuna: oscilla come il tono della vostra voce.

Il consiglio del giorno: prendetevi una pausa dai social. Avete già detto abbastanza.

Voto: 6