Previsioni meteo 1 gennaio: sole su tutta Italia, nuvole su Sardegna e Toscana Sole su tutta l’Italia per Capodanno con nuvole in estensione sul Centro della penisola nel corso del pomeriggio. Interessate da locali annuvolamenti Sardegna e Toscana.

A cura di Gabriella Mazzeo

Cieli prevalentemente sereni su tutta la penisola con poche nuvole al Centro e al Sud verso sera. Sono queste le previsioni meteo per la giornata di oggi 1 gennaio 2022. Il primo dell'anno è all'insegna del sole e temperature in aumento. Già dalle prime ore di oggi cielo sereno sul Nord con addensamenti più compatti in Pianura Padana e sulla Liguria nel corso della mattinata. Al Centro nuvolosità con schiarite parziali fino al tardo pomeriggio, quando i banchi di nubi si estenderanno maggiormente. Bel tempo sul resto della zona. Al Sud rasserenamenti e poche nubi con un aumento nelle ore pomeridiane e lungo le aree costiere. Non sono previste allerte meteo seconodo il dipartimento di Protezione Civile.

Cielo sereno a Nord, nuvole sulla Pianura Padana e Liguria

Cielo sereno su tutto il Nord con poche nubi passeggere. Nel corso della giornata di oggi 1 gennaio 2021, i locali addensamenti diventeranno più compatti sulla Pianura Padana e sulla Liguria. Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica Militare, foschie dense e banchi di nebbia vi saranno su queste aree solo al primo mattino e dopo il tramonto.

Bel tempo al Centro, nuvole su Sardegna e Toscana

Tempo clemente anche sul Centro dell'Italia per il primo giorno del 2022. Nuvolosità consistente soltanto su Sardegna e Toscana. Le nubi si estenderanno nel tardo pomeriggio sulle Marche e le aree costiere del Lazio, privando le due regioni del sole alto nel cielo in mattinata. Foschie e locali nebbie nelle vallate.

Sole al Sud, foschia dopo il tramonto sulle pianure

Ampi rasserenamenti e poche nubi previste nel corso di tutta la giornata sul Sud dell'Italia, con un aumento delle nuvole soltanto dal pomeriggio lungo le aree costiere tirreniche. Presenti foschie dense dopo il tramonto nella Pianure. Le temperature invece sono lusinghiere per il periodo dell'anno: le minime in leggera diminuzione sulle regioni tirreniche con un aumento sul Centro-Sud e sulla pianura Padana centroccidentale. Massime in diminuzione sulle tirreniche peninsulari, Liguria e Sardegna. In aumento su Sicilia e Calabria. Venti deboli sul settentrione. Mari poco mossi